الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«الأزهر» يستقبل عددًا من طلاب جامعة الفيوم

مرصد الأزهر
مرصد الأزهر

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، عددًا من طلاب جامعة الفيوم؛ بهدف توعيتهم وتحصينهم ضد الأفكار المتطرفة، وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتفنيد الشبهات التي تبثُّها الجماعات الإرهابية، وذلك استنادًا إلى التعاون القائم بين وزارة الشباب والرياضة ومرصد الأزهر لتنفيذ برنامج «نحو رؤية شبابية لمجابهة التطرف والإرهاب».

جاءت المحاضرة الأولى تحت عنوان "الآلة الإعلامية للتنظيمات الإرهابية" تناول خلالها المخرج حازم أبو العينين المشرف على الوحدة الإعلامية بالمرصد، عدة محاور متعلقة بالآلة الإعلامية التي تعتمد عليها التنظيمات الإرهابية مثل "القاعدة" و"داعش" في نشر أفكارها المتطرفة واستقطاب المزيد من العناصر لصفوفها، عبر اجتزاء النصوص الدينية من سياقاتها وإصدار الفتاوى التي تتماشى مع أجندتها المتطرفة إلى جانب التقنيات التكنولوجية المستخدمة من قبل تلك التنظيمات في الإنتاج المرئي والمقروء والمسموع، وسبل كشف زيف تلك المحتويات لحماية العقول من تصديقها وتبنيها.

كما تطرق الدكتور محمود نجاح المشرف على وحدة الرصد باللغة الإنجليزية بالمرصد، إلى عدة محاور متعلقة بالتطرف والعوامل المؤدية إليه واستراتيجيات التنظيمات المتطرفة في استقطاب الشباب والجهود المبذولة من قبل المرصد في هذا الصدد. أما المحاضرة الثانية تناول فيها دكتور طاهر نصر بهيئة المواد النووية، أهمية زرع الانتماء الوطني وتفعيله لمحاربة الأفكار المتطرفة وتحصين الشباب من تلك الأفكار.

جدير بالذكر أن تلك الزيارة قد سبقها تنظيم عددٍ من الفعاليات ضمن مبادرات مشتركة بين مرصد الأزهر وبعض الجهات المحلية والدولية مثل مؤسسة «شباب المتوسط» تحت عنوان: «حوار حول وثيقة الأخوة الإنسانية»؛ وغيرها من ورش العمل الخاصة بالجامعات والمدارس المحلية والدولية وكذلك التعاون مع وزارة الخارجية المصرية ممثلة في وحدة مكافحة الإرهاب الدولي، وكافة وزارات الدولة، حيث يسعى المرصد من خلال هذه الفعاليات إلى مخاطبة عقول الشباب؛ لتشكيل حائط صد أمام تلك الأفكار المتطرفة عبر عرض رؤية الإسلام الصحيحة لكافة الموضوعات التي تتخذها التنظيمات الإرهابية حجة لتنفيذ عملياتها الإجرامية وسفك دماء الأبرياء.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف الافكار المتطرفة مرصد الأزهر الجماعات الإرهابية تفنيد الشبهات

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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