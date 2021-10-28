الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية وإسبانيا تناقشان إعادة رسم خارطة السياحة بعد جائحة كورونا

جريدة الدستور

بحث وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب، مع وزيرة الصناعة والتجارة والسياحة في مملكة إسبانيا ماريا رييس ناروتو، توحيد الجهود بين البلدين، لإعادة رسم خارطة السياحة بعد جائحة كورونا، بالإضافة إلى التعاون مع منظمة السياحة العالمية، وذلك في إطار تعزيز الجهود الدولية في قطاع السياحة العالمي.

جاء الاجتماع على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار في الرياض؛ وبحث الجانبين عددا من المجالات التي تلعب فيها المملكة وإسبانيا دوراً رائداً لإنعاش قطاع السياحة بعد الجائحة، ليصبح أحد أهم ركائز تعافي الاقتصاد العالمي، من خلال تنسيق فعال لتمكين توطيد العلاقات بين الحكومات والشركاء من القطاع الخاص للعمل والتعاون معاً، لبناء قطاع سياحي أكثر مرونة واستدامة وشمولية يضمن ازدهاره على المدى الطويل. 

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون المشترك بينهما في ثلاثة موضوعات رئيسية لتطوير السياحة، أولاً: تعزيز الاستدامة، التي ستكون ضرورية لضمان استمرار نمو القطاع وإسهامه في خلق اقتصاد عالمي خالٍ من الكربون، وتعزيز الشمولية الاجتماعية داخل المجتمعات المضيفة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية.

ويتضمن الموضوع الثاني التعاون في مجال التحول الرقمي، وبناء وجهات ذكية ومتصلة، وتحسين تدفق وتبادل المعلومات والأفكار لتسريع التحول المطلوب في قطاع السياحة. أما الموضوع الثالث فيشمل العمل بين البلدين لتعزيز وتطوير وتدريب الموارد البشرية لتقوية قدرات العاملين في هذا القطاع، من التدريب المهني إلى التخصصات الأكاديمية والدراسات العليا.

ولعبت المملكة دورًا رائدًا في دفع التنسيق الدولي للقطاع، منذ رئاستها قمة مجموعة العشرين في العام الماضي، وعزّزت ذلك من خلال العديد من المبادرات المهمة بما فيها الالتزام بتمويل 100 مليون دولار لمبادرة مجتمع السياحة التابع للبنك الدولي، وبرنامج أفضل القرى السياحية بالشراكة مع منظمة السياحة العالمية، والمركز العالمي للسياحة المستدامة الذي أعلنت عنه مؤخراً.

وما زالت المملكة تعمل مع شركاء دوليين لوضع برنامج يهدف إلى إعادة رسم خارطة مستقبل السياحة، والتصدي للتحديات التي تواجه القطاع.

وقامت إسبانيا خلال أزمة جائحة كوفيد-19، بالعمل ضمن الجهود الدولية لإعادة حركة التنقل، حيث كانت من أوائل الدول التي اعتمدت "الشهادة الرقمية الأوروبية لكوفيد-19".

وتحتل إسبانيا المرتبة الثانية بين الدول الأكثر زيارة في العالم، حيث استقبلت 83.7 مليون زائر من حول العالم في عام 2019، وتشتهر بوجهاتها المميزة والبنى التحتية القوية وشركاتها السياحية العالمية. 

كما تعد إسبانيا من الدول الرائدة في مجال السياحة، وهي عضو مؤسس في منظمة السياحة العالمية، وتقوم حالياً بالاستثمار في مجمع جديد سيضم المقر الرئيسي للمنظمة.

توحيد الجهو البلدين مملكة 100 إجراء لتحفيز الصناعة أستاذ جامعي بكلية التجارة

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وائل لطفي

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