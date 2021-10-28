الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد محيي يكشف تفاصيل طفولته: «هربت من المدرسة لحضور حفلة»

محي
محي

حل الفنان محمد محيي، ضيفاً على زهرة رامي، على راديو إنرجي 92.1، احتفالاً به كنجم شهر أكتوبر، خلال الحلقة وفي فقرة الأسئلة السريعة، و كشف الفنان الكثير من التفاصيل الشخصية في حياته بعيداً عن الفن خلال البرنامج.

 وفي إجابته عن أكثر دور من فيلم أو مسلسل تتشابه في الشخصية الرئيسية مع شخصية محي، قال محيي" فيلم ألف مبروك  للفنان أحمد حلمي، "كنت أناني في وقت الأوقات وبحس أن الفيلم ده شبهي". 

- شخصية "فرفوشة"

 وحول إذا ما كان شخصية "فرفوشة" بعيداً عن الأضواء، جاءت إجابته: "جداً مع أصحابي عكس ما الناس بتشوفني، أنا شخصية من برج الجوزاء"، وكان السؤال الثالث من طرف زهرة رامي "أكثر المواقف التي تعصب خلالها محمد محي"،  أجاب الفنان "مش فاكر ولكن قلة التقدير وخاصة على مستوى العمل"، وردا على سؤال "متى يقوم بخطوة البلوك؟"، جاءت إجابته: "باعمل بلوك للشخص الزنان كل حاجة ليها وقتها". 

- "هربت من المدرسة عشان احضر حفلة وقلدت توقيع والدي"

 عن طفولته، قال محي: "هربت من المدرسة قبل كده علشان أحضر حفلة، وأنا في الصف الأول الإبتدائي، المدرسة خصصت لي أخصائي نفسي للتحدث معي، و مرة انتحلت شخصية والدي في التوقيع على أوارق للمدرسة"، وأكمل: "وأنا صغير كان عندي مواهب متعددة، بمثل واقلد صحابي وعندي مواهب في الشعر وانا صغير كنت بحس اني طفل معجزة بعترف أني كنت طفل مشاغب وشاطر جداً في نفس الوقت".

وحرصت محطة إنرجي 92.1، على إذاعة أغاني محمد محيي على مدار الساعة خلال شهر أكتوبر، قبل أن يحل ضيفا على زهرة رامي  ويهتم راديو إنرجي باختياره نجم  الشهر للاحتفاء بتاريخه وذكريات الجمهور، مع ألبوماته وأغانيه واستضافتهم على رأسهم أصالة ونانسي عجرم ونوال الزغبي مؤخرا.

فول أكتوبر نانسي عجرم المدرسة ألف مبروك احمد حلمى حياته هرب حضور حفل شهر اكتوبر

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عدو الفساد

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