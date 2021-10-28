لتحسين ري أراضي الدلتا.. تأهيل 26.73 كيلومتر من المساقي

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك فى تنفيذ بروتوكول لتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة وتحديث نظم الري ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث.

وانتهت قطاعات الري والتوسع الأفقي والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الري، اليوم الخميس، من تنفيذ تأهيل 26،73 كيلو متر من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بوادى ودلتا النيل، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 5،73 % من إجمالي أطوال 461.98 كيلو متر فى ست محافظات، تضمنت تنفيذ 7،275 كيلو متر من إجمالي 110،76 كيلومتر فى محافظة القليوبية، وذلك بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية القديمة بوادى ودلتا النيل.

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والرى تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث بالتزامن من تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، خاصة للأراضى التي خالفت نظم الرى المقررة بالمحافظات.

كما أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور" إنه يتم عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات للتوعية بأهمية مشروعات تحديث الرى وتأهيل المساقى بالأراضي القديمة، ورفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري لترشيد إستهلاك المياه.

بالإضافة إلى ما سبق، ينفذ المشروع القومى من خلال أربعة قطاعات بوزارة الموارد المائية والري، لتطوير أعمال الرى بطول 462 كيلو متر ، وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه، مع تشجيع المزارعين على التحول.

