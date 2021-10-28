الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لتحسين ري أراضي الدلتا.. تأهيل 26.73 كيلومتر من المساقي

تأهيل المساقي الخاصة
تأهيل المساقي الخاصة

تنفذ وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع عدة وزارات منها الزراعة واستصلاح الأراضي ووزارة المالية، وعدة بنوك فى تنفيذ بروتوكول لتأهيل المساقى الخاصة بالأراضي القديمة وتحديث نظم الري ضمن المبادرة القومية لتطوير الري والتحول لأنظمة الري الحديث.

وانتهت قطاعات الري والتوسع الأفقي والمشروعات، وقطاع الخزانات والقناطر الكبرى، وقطاع تطوير الري، اليوم الخميس، من تنفيذ تأهيل 26،73 كيلو متر  من المساقي الخاصة بالأراضي الزراعية القديمة بوادى ودلتا النيل، وذلك بنسبة تنفيذ بلغت 5،73 % من إجمالي أطوال 461.98 كيلو متر فى  ست محافظات، تضمنت تنفيذ 7،275 كيلو متر  من إجمالي 110،76 كيلومتر فى محافظة القليوبية، وذلك بهدف ترشيد إستهلاك المياه المستخدمة في رى الأراضى الزراعية القديمة بوادى ودلتا النيل. 

من جانبه قال المهندس محمد غانم المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري، إن وزارة الموارد المائية والرى تعمل بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على تشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الري الحديث بالتزامن من تنفيذ المشروع القومى لتأهيل الترع، خاصة للأراضى التي خالفت نظم الرى المقررة بالمحافظات. 

كما أوضح المتحدث الرسمى لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور" إنه يتم عقد سلسلة من المؤتمرات والندوات للتوعية بأهمية مشروعات تحديث الرى وتأهيل المساقى بالأراضي القديمة، ورفع وعي كافة المزارعين وحثهم على المشاركة الفعالة في تحديث منظومة الري لترشيد إستهلاك المياه. 

بالإضافة إلى ما سبق، ينفذ المشروع القومى من خلال أربعة قطاعات بوزارة الموارد المائية والري، لتطوير أعمال الرى بطول 462 كيلو متر ، وذلك من خلال تفعيل دور الجمعيات الزراعية وروابط مستخدمي المياه، مع تشجيع المزارعين على التحول. 
 

محافظة القليوبية وزارة الزراعة وزارة استهلاك وزارة المالية محمد غانم ترشيد استهلاك المياه

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 28-10-2021

حريق محل في إمبابة دون إصابات

السيسى يفاجئ الطفل المعجزة حافظ القرآن على الهواء.. تفاصيل المداخلة كاملة

طالع| آخر أخبار موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية بالتفصيل

سر إلغاء المؤتمر الصحفى فى مباراة الأهلى والإسماعيلى

مجلس جامعة طنطا يكرم عميد «آداب» لحصول الكلية على المركز الأول في محو الأمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعتزم فتح حدودها أمام السياح الملقحين ضد كورونا

الإعلام الإسرائيلى ينشر تسريبات لوزيرة الداخلية تنتقد وزيرى الدفاع والخارجية

حماس: زيادة البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية تفضح استهتار الاحتلال