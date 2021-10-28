اليوم.. الحكم في اتهام حسن شاكوش بـ«سب وقذف» ريهام سعيد

تصدر الدائرة الثانية بمحكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الخميس، الحكم دعوى الإعلامية ريهام سعيد ضد المطرب الشعبي حسن شاكوش تتهمه فيها بالسب والقذف.

وكان المحامي شعبان سعيد، دفاع الإعلامية ريهام سعيد، قد تقدم ببلاغ ضد المطرب الشعبي، اتهمه بنشر فيديو عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، يُهاجم مُوكلته بعبارات تحمل معاني السب والقذف وخدش لسمعة العائلة.

بدأت الأزمة بظهور ريهام سعيد في برنامج “شيخ الحارة والجريئة”، وقالت خلاله إن حسن شاكوش عدوها، لأنها طلبته للغناء في حفل بالساحل الشمالي، حضره معها نجلها ونجلتها لأول مرة لظروف تعليمهما خارج مصر، فهي أول مرة تحتفل معهما، لكنه تعامل معها بتعالٍ كبير.

وتابعت: “شاكوش رحّب بدعوتها وذهب للحفل بالفعل، لكنه بعد وصوله طلب مبلغًا ماليًا كبيرا له وللفرقة المرافقة، لكنها رفضت وطلبت منه تخفيض المبلغ”.

في المقابل رد مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش، على تعليقها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا إن المبلغ لم يكن مُبالغا فيه كما قالت ريهام سعيد، موضحا أنه طلب 30 ألف جنيه.

وأوضح شاكوش أن عدة أمور غير أخلاقية حدثت في حفل تخرج نجل الإعلامية ريهام سعيد، قائلًا: أنا شفت حاجات لما رحت مينفعش اتكلم فيها، أنا مش هحكي عنها أي حاجة عشان عيب.

واستكمل شاكوش: رفضت في بداية الأمر الحضور، وذلك لمنعه من الغناء بقرار من النقابة، إلا أنها صممت وقالت له إنه ليس حفلا غنائيا وسيلتقط بعض الصور التذكارية مع أبنائها وأصدقائهم، لافتًا إلى أنها قالت له إن المكان به 20 شخصا، وعندما ذهب فوجئ بعدد يصل إلى 300 شخص، فأبلغتها: مش هينفع دي حفلة، وحتى أمن المكان مكانش راضي يدخلني، ليحصل شغب، وقالتلي هتاخد 30 ألف عشان ربع ساعة وصورة، وفي الآخر قعدت وغنيت وأخدت 10 آلاف، واديتهم لفرقتي.