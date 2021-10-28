استقرار أسعار السكر بالأسواق.. اليوم

استقرت أسعار السكر للمستهلك، بينما ارتفعت لدى تجار الجملة، اليوم الخميس، في السوق المحلي، وتختلف أسعار السكر للمستهلك بحسب النوع والجودة والشركة المنتجة، ليسجل سعر كيلو السكر 10 جنيهات، وفقًا لسعر الجملة، فقد ارتفعت أسعار طن السكر لدى تجار الجملة، بمقدار 400 جنيه.

وعلى الصعيد العالمي، فقد تباينت أسعار العقود الآجلة للسكر، وذلك في الجلسة التمهيدية لتداولات اليوم ببورصتي نيويورك ولندن، حيث انخفضت أسعار عقد مارس 2022 لتداول السكر الخام في بورصة نيويورك بنسبة 0.31%، بينما استقرت أسعار عقد ديسمبر 2021 لتداول السكر الأبيض في بورصة لندن.

فيما شهدت أسعار السكر ارتفاعًا اليوم، بالنسبة لسعر تاجر الجملة، في السوق المحلي المصري، حيث سجل سعر طن السكر المكرر نحو 11,200 جنيه، بارتفاع 400 جنيه في الطن مقارنةً بأسعار أمس وأول أمس.

بينما سجلت أسعار الجلوكوز ثباتًا اليوم أيضًا عند 8,800 جنيه للطن، كما ثبتت أيضًا أسعار النشا الغذائي عند 8,800 جنيه للطن.

وهبطت العقود الآجلة للسكر الخام في الجلسة التمهيدية لتداولات بورصة نيويورك، حيث تراجع عقد مارس 2022 ليسجل نحو 19.60 سنت للرطل، بانخفاض قدره 0.06 سنتًا، أي بنسبة انخفاض 0.31%، وتباينت أيضًا أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في الجلسة التمهيدية لتداولات بورصة لندن للسلع، حيث استقر عقد تداول شهر ديسمبر عند 511.30 دولار للطن.

بينما تراجع عقد تداول مارس 2022، ليسجل 504.50 دولار بانخفاض قدره 0.10 سنت، أي بنسبة هبوط 0.02%، وذلك وقت كتابة هذا الخبر.

من جهة أخر، أكد اللواء عصام الدين البديوي، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ـ إحدى شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية ـ، أنه يتم حاليًا تنفيذ برنامج صيانة متكامل فى 8 مصانع تابعة للشركة وهى أبو قرقاص، دشنا، جرجا، إدفو، كوم أمبو، نجع حمادى، قوص، أرمنت، على أن يتم الانتهاء من أعمال الصيانة فى منتصف شهر نوفمبر المقبل.

وقال البديوى – فى تصريحات صحفية اليوم- إن أكثر 3 مصانع تتم فيها عملية الصيانة هى قوص، و كوم أمبو، و إدفو، مشيرًا إلى أن مصنع المراجل البخارية سيتم تطويره بالكامل، كما أن الصيانة تشمل القاطرات التى تقوم بنقل محصول القصب من الأراضى الزراعية، كذلك إصلاح محطات العصير و صيانة المعدات المسئولة عن تشغيلها.

وأضاف أن أعمال الصيانة فى المصانع تصل تكلفتها المالية إلى 3 مليارات جنيه، موضحًَا أن الهدف من عملية الصيانة هو عدم تعطيل المعدات والمصانع خلال موسم توريد القصب لإنتاج السكر الذى يتم توريده لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كما أن صيانة المصانع تعمل على زيادة الإنتاجية.