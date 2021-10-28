ضبط كمية من الشابو المخدر بحوزة تاجرى مخدرات بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، من ضبط كمية من الشابو المخدر، بحوزة شخصين، قبل ترويجها على عملائهما، بدائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

وكانت معلومات وردت إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع مديرية أمن سوهاج، بوجود نشاط إجرامي لشخصين لهما معلومات جنائية، تخصصا فى الاتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الأيس المعروف باسم الشابو، مُتخذان من دائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما حال استقلالها سيارة بدائرة مركز شرطة طهطا، وبحوزتهما كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت نحو 1،500 كجم، وعدد 2 سلاح أبيض، ومبلغ مالي، وعدد 2 هاتف محمول، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3٫000٫000، ثلاثة ملايين جنيه.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من محصلة المباع، والسلاح بقصد الدفاع عن النفس.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتمت إحالة الواقعة للتحقيق.

كان تلقي مدير أمن سوهاج، بلاغًا من مدير إدارة المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج مفادها قيام أحد الأشخاص بجلب كمية كبيرة من المواد المخدرة وخاصة مخدرى الشابو والهيرويين متخذًا من دائرة مركز سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم تشكيل فريق بحث بقيادة الرائد مصطفى رأفت الشندويلي، رئيس قسم مكافحة المخدرات، والرائد أحمد صابر معاون أول مباحث مركز سوهاج، والنقيب خالد النجار معاون مباحث مركز سوهاج، تم ضبط عامل 42 سنة مقيم روافع القصير مركز سوهاج، والسابق اتهامه فى 28 قضية.

وتتمثل تلك القضايا في ما بين اتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه وسرقة وسائل نقل، وحيازة أسلحة وبحوزته 40 تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر وزن 120 جرامًا، و88 تذكرة لمادة الشابو المخدر وزن 250 جرامًا، ومبلغ 120 جنيهًا، وهاتف محمول شخصي، و 5 هواتف محمولة متحصلات من عملائه المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم، و3 لمبات زجاجية لتعاطى مخدر الشابو، و2 معايير بلاستيكية لتجزئة مخدر الشابو.

وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2325 لسنة 2021 إدارى مركز سوهاج.