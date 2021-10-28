الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

استقرار أسعار القمح بالسوق المحلى

توريد القمح
توريد القمح

استقرت أسعار القمح للمستهلك، اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، بالسوق المحلي المصري، لتواصل الحفاظ على نفس القيمة الشرائية لها.

كما استقرت أسعار القمح لدى تاجر الجملة، حيث استقر سعر طن القمح الروسي "بروتين 12.5%"، وطن القمح الأوكراني بروتين 12.5%.

وعلى صعيد الأسواق العالمية، فقد تراجعت أسعار القمح العالمية في الجلسة التمهيدية لتداولات اليوم الخميس، حيث هبط عقد ديسمبر لتداول القمح في بورصة شيكاغو للتجارة بنسبة 0.37%، كما شهد عقد التداول مارس 2022 تراجعًا بنسبة 0.39%.

واستقرت أسعار القمح السايب للمستهلك ليتراوح سعر كيلو القمح ما بين 9 : 10 جنيهات، وسجل سعر قمح  "500 جرام" استقرارًا عند 10 جنيهات.

أسعار القمح في السوق المحلي "الجملة"


كما استقرت أسعار القمح لدى تاجر "الجملة"، حيث استقر سعر طن القمح الأوكراني "بروتين 12.5%" عند 5,450 جنيه في الطن، بارتفاع 50 جنيهًا في الطن عن أسعار أمس الأول، كما سجل سعر طن القمح الروسي "بروتين 12.5%" استقرارًا عند 5,500 جنيه.

أسعار العقود الآجلة للقمح  فى بورصة شيكاغو


تراجعت أسعار العقود الآجلة للقمح في الجلسة التمهيدية لتداولات بورصة شيكاغو للتجارة، إذ هبط عقد ديسمبر 2021 لتداول القمح بمقدار بلغ 2.75 سنتًا، ليصل إلى 749.5 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة انخفاض 0.37%، وذلك في الجلسة التمهيدية لتداولات، اليوم الأربعاء 27 أكتوبر 2021.

وتراجعت أيضًا أسعار عقود مارس 2022 الآجلة لتداول القمح، بمقدار 3 سنتًا، لتصل إلى 762.25 سنتًا لكل بوشل، أي بنسبة انخفاض 0.39%.

وتعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية نيابة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال مناقصة عالمية على شراء 360 ألف طن قمح روسي وأوكراني وروسي ،وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتدعيم أرصدتها من السلع الأساسية.

وذكرت الهيئة- في بيان لها-  أنه تم التعاقد على 180 ألف طن قمح روسي، و120 ألف قمح أوكراني، و60 ألف طن قمح روماني.

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