الصين تسجل 39 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم الخميس تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الأربعاء انخفاضا من 59 في اليوم السابق.



وذكرت اللجنة أن 23 من الحالات الجديدة انتقلت إليها العدوى محليا، انخفاضا من 50 في اليوم السابق.



وتم رصد معظم الإصابات الجديدة في شمال الصين حيث سُجلت حالات في إقليم قانسو ومنطقتي نينغشيا ومنغوليا الداخلية والعاصمة بكين وإقليم هيلونغجيانغ.

وسجلت الصين 31 إصابة جديدة دون أعراض، مقارنة مع 26 في اليوم السابق. ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.



ولم تسجل السلطات وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي 4636 وفاة. وسجل البر الرئيسي الصيني حتى الأربعاء ما إجماليه 96938 إصابة

مؤكدة بالفيروس.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالمي

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.