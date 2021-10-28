نيوزيلندا تخفف قواعد الحجر الصحى الحدودى دون السماح بدخول السائحين

أعلنت الحكومة النيوزيلندية اليوم الخميس أنها ستبدأ في تخفيف قواعد الحجر الصحي الحدودي اعتبارا من نوفمبر ، لكن لن يتم السماح بدخول السائحين.



وأغلقت الحدود أمام الجميع باستثناء المواطنين والمقيمين، منذ مارس 2020 في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.



ويقضي الذين يدخلون البلاد حاليا 14 يوما في مرافق العزل والحجر الصحي التي تديرها الحكومة.



غير أنه اعتبارا من 14 نوفمبر ، ستقلص هذه المدة إلى سبعة أيام تليها ثلاثة أيام من العزل المنزلي، وفقا لما ذكره وزير الاستجابة لفيروس كورونا، كريس هيبكنز.



وتأمل نيوزيلندا في التحول إلى العزل المنزلي للوافدين الأجانب المطعمين في الربع الأول من عام 2022، وفقا لهيبكنز.



غير أنه قال إن هذا التغيير لن يحدث إلا بعد أن يصل البلد إلى هدفه المتمثل في التطعيم بنسبة 90%.



وتلقى نحو 87% من السكان المؤهلين في البلاد جرعة لقاح أولى، في حين أن 72% من المقيمين في نيوزيلندا تلقوا التطعيم الكامل.

وقال هيبكنز إنه لم يتم اتخاذ أي قرار حول فتح الحدود أمام السائحين.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

كورونا حول العالمي

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.