«الخارجية الأمريكية» تؤكد على دور الاتحاد الأفريقى فى استعادة حكومة مدنية بالسودان

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه أجرى محادثات "مثمرة" مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقيه، للتأكيد على دعم الاتحاد في استعادة حكومة مدنية بالسودان.

وأوضح بلينكن"، في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" أنه جمعته "محادثة مثمرة مع موسى فقيه، للتأكيد على دعم الولايات المتحدة والاتحاد الأفريقي لاستعادة الحكومة السودانية التي يقودها المدنيون وتنشيط انتقالها إلى الديمقراطية. يلعب الاتحاد الأفريقي دورًا مهمًا في دفع الديمقراطية والاستقرار في أفريقيا قدمًا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، الأربعاء، أنه علق عضوية السودان في الاتحاد المؤلف من 55 دولة بعد الإجراءات التي اتخذها القائد العام للقوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وشملت حل مجلسي السيادة والوزراء، وفرض حالة الطوارىء الإثنين.

وجاء في بيان مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، أن قرار التعليق " تم تفعيله فورًا"، ويحظر السودان من جميع أنشطة الاتحاد "لحين الاستعادة الفعلية للسلطة الانتقالية بقيادة المدنيين".

وطالب المجلس من رئيس الاتحاد الأفريقي، أن " يرسل فورًا إلى السودان مبعوثه للحوار مع الأطراف السودانية بشأن الخطوات الضرورية اللازمة، للتعجيل باستعادة النظام الدستوري في السودان".