إصابات كورونا العالمية تتجاوز 244.98 مليون حالة
أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 244.98 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و202241.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 742268 - 45721212
الهند 455653 - 34215653
البرازيل 606246 - 21748984
المملكة المتحدة 140041 - 8897149
روسيا 468239 - 8352601
تركيا 69524 - 7907862
فرنسا 117555 - 7133766
إيران 125716 - 5888100
الأرجنتين 115866 - 5283000
إسبانيا 87289 - 5006675
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 23061 - 2050652
38 - المغرب 14647 - 945201
42 - الأردن 10983 - 856450
46 - الإمارات 2135 - 739566
48 - تونس 25221 - 712139
50 - لبنان 8517 - 639322
إرشادات منظمة الصحة العالمية
وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.
كورونا حول العالمي
شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.