إصابات كورونا العالمية تتجاوز 244.98 مليون حالة

أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 244.98 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و202241.



وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 742268 - 45721212

الهند 455653 - 34215653

البرازيل 606246 - 21748984

المملكة المتحدة 140041 - 8897149

روسيا 468239 - 8352601

تركيا 69524 - 7907862

فرنسا 117555 - 7133766

إيران 125716 - 5888100

الأرجنتين 115866 - 5283000

إسبانيا 87289 - 5006675



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 23061 - 2050652

38 ‬‬‬‬- المغرب 14647 - 945201

42 - الأردن 10983 - 856450

46 - الإمارات 2135 - 739566

48 ‬- تونس 25221 - 712139

50 - لبنان 8517 - 639322



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.