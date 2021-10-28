الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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رصاصة «بالدوين» تدخل المعمل الجنائى الأمريكى

بالدوين
بالدوين

طالبت سلطات نيو مكسيكو مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي بتحليل الرصاصة التي أطلقها الممثل أليك بالدوين، وتسببت بمقتل مصور سينمائي في موقع تصوير فيلم الأسبوع الماضي، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال آدان ميندوسا، قائد شرطة مقاطعة سانتا خلال مؤتمر صحفي اليوم أن المقذوف كان واحدًا من 600 دليل تم جمعهم، وأضاف أن "الرضا" عم موقع التصوير الذي شهد المأساة.

وأضاف ميندوسا: "ما زلنا ننتظر تحديد تحليل المقذوفات الذي سيجريه مكتب التحقيقات الاتحادي للوقوف على وزن الرصاصة بالضبط، هناك حاجة لإجراء العديد من الاختبارات".

ولاقت المصورة هالينا هاتشينز حتفها، وأصيب المخرج جول سوزا بعدما أطلق بالدوين رصاصة من مسدس مستخدم في التصوير خلال تصوير فيلم "راست".

وكانت أكدت ماري كارماك ألتوايز مدعية مقاطعة سانتا في، أن التحقيق في مقتل المصورة غالينا هاتشينز برصاصة أطلقها الممثل الأمريكي الشهير أليك بالدوين، قد ينتهي بتوجيه اتهامات جنائية.

وأشارت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلًا عن ألتوايز قولها: "لا نستبعد أي شيء، في هذه المرحلة كل شيء ممكن بما في ذلك التهم الجنائية".

وكتب "بالدوين" على حسابه في "تويتر" الجمعة الماضية: "لا توجد كلمات للتعبير عما أشعر به من صدمة وحزن إزاء الحادث المأساوي الذي أودى بحياة غالينا هاتشينز (مديرة التصوير في فيلم "راست")، وهي زوجة وأم وكانت تحظى بإعجاب كبير بين زملائنا".

وشدد "بالدوين" على أنه يتعاون بالكامل مع تحقيق الشرطة الرامي إلى معرفة كيفية حدوث المأساة، مشيرًا إلى أنه على تواصل مع زوج الضحية وعرض الدعم عليه وأسرته.

وتابع: "قلبي محطم على زوجها وابنهما وكل من عرف وأحب غالينا".

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