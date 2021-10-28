الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

تراجع سعر البتكوين إلى أقل من 60 ألف دولار

البتكوين
البتكوين

تراجع سعر العملة الرقمية الأشهر في العالم بتكوين إلى أقل من 60 ألف دولار للوحدة الواحدة  مع تلاشى حالة النشوة التي شهدتها السوق الأمريكية، مع بدء تداول أول صندوق استثمار في العملات الرقمية قابل للتداول في أسواق الأسهم.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع سعر أكبر عملة رقمية في العالم بنسبة تصل إلى 4ر6%  إلى 58132 دولار، وهو أقل سعر يومي لها منذ حوالي أسبوعين.

وكانت البتكوين قد وصلت إلى أعلى مستوى لها في 20 أكتوبر الحالي مسجلة 66976 دولار، كما تراجعت العملة الرقمية الأقل قيمة إيثر بنحو 6%.

وتراجعت العملات الأصغر أيضًا، حيث فقدت عملتا دوجكوين وسولانا أكثر من 7% من قيمتهما اليوم.

وتراجع مؤشر بلومبرج جالاكسي للعملات الرقمية والذي يتابع بعض أهم العملات الرقمية بنسبة 5ر7% في بعض أوقات التداول اليوم.

من ناحيته، قال أنطوني ترينشيف الشريك الإداري والمؤسسة لشركة نيكسو للإقراض بالعملات الرقمية: "لم أفاجأ باقتراب البتكوين من حاجز الـ 67 ألف دولار، والذي تجاوزته في أبريل الماضي، في ضوء السرعة التي ارتفعت بها من مستوى 30 ألف دولار  في يوليو الماضي... البتكوين تحتاج إلى فترة هدوء  قبل بدء جولة الصعود الجديدة".

يأتي تراجع العملات الرقمية في ظل المخاوف من حدوث أزمة سيولة في أسواق المال؛ نتيجة أزمة ديون شركة العقارات الصينية إيفرجراند جروب، وهي أكبر مطور عقاري مدين في العالم حاليًا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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