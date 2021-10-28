الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

اقتراب مايكروسوفت من آبل من حيث القيمة السوقية

مايكروسوفت
مايكروسوفت

أدت النتائج القوية التي حققتها شركة البرمجيات الأمريكية العملاقة مايكروسوفت خلال الربع الأول إلى عودة الشركة إلى قائمة أكبر الشركات الأمريكية من حيث القيمة السوقية.


وارتفع سعر سهم شركة مايكروسوفت خلال تعاملات الأربعاء بنسبة 1ر3% لتصل قيمتها السوقية إلى 4ر2 تريليون دولار، مقابل 46ر2 تريليون دولار لشركة الإلكترونيات العملاقة آبل، ليصبح الفارق بين الشركتين 60 مليار دولار فقط  لأول مرة منذ مايو 2020.


وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ارتفاع سعر سهم مايكروسوفت جاء بفضل استمرار الشركة في تحقيق نتائج تفوق التوقعات للفصل الحادي عشر على التوالي. ورفع العديد من المحللين  السعر المستهدف لسهم مايكروسوفت، وقالوا  إن أرباحها قوية للغاية وواسعة النطاق.


وقال كيث وايس المحلل في بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي إن "المحافظة على نمو للإيرادات بنسبة 22%  وبحجم أعمال يبلغ 180 مليار دولار يقدم دليلا  على الموقف القوي لمختلف استثمارات الشركة".


في الوقت نفسه، فإن سهم مايكروسوفت يجري تداوله  بمعدل يزيد 20% عن مستوى مؤشر ناسداك 100 لأسهم التكنولوجيا، رغم أنها لم تتفوق على آبل من حيث القيمة السوقية منذ تفوق آبل التي تنتج هواتف آيفون الذكية على شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط من حيث القيمة السوقية في يوليو 2020.

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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