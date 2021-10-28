الرئيس السيسى يطالب الأسر المصرية بالاهتمام بأبنائها والعمل على تنمية مواهبهم

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة اهتمام الأسر المصرية بأبنائها، والعمل على تنمية مواهبهم عبر التعرف على نقاط القوة لديهم لتعزيزها.



وقال الرئيس السيسي ـ خلال مداخلة هاتفية مع قناة (إم.بي.سي.مصر) الفضائية لبرنامج (يحدث في مصر) مع الإعلامي شريف عامر مساء الأربعاء، إن الأطفال لديهم ملكات وقدرات كثيرة يمكن للأسر تنميها، عبر أنشطة عديده منها الرياضية، مشددا على ضرورة الاهتمام بهذا "النبت الجميل"؛ حتى يكبر ليكون مصدر فخر لنا جميعا.



وأشاد الرئيس السيسي بالطفل أحمد تامر، الذي حفظ القرآن الكريم، داعيا إياه إلى حضور أول افتتاح لمشروعات قادمة تنفذها الدولة؛ لتلاوة ما تيسر من القرآن الكريم، قائلا له "ستكون شيخنا يا أحمد".



ووجه الرئيس، حديثه للطفل أحمد قائلا: «أنك حافظ كلام ربنا - سبحانه وتعالي - أعز كلام وأفضل كلام وأكرم كلام وأطيب كلام، والبركة كلها معاك .. ربنا يارب يحميك».

كما وجه الرئيس السيسي حديثه للدكتور مبروك عطية قائلاً: «أنا مش هقول ملحوظة ولا حاجة، العلماء الأجلاء مينفعش نقول عليهم ملحوظات».



وأضاف «السيسي» : «كل اللي بيسمعنا ثقافات مختلفة وأفكار مختلفة ويمكن تقول متنوعة، مش كل الناس هتستقبل كل الكلام بنفس الفهم اللي بيبقى مقصود عند طرحة، مش عارف أوصلك النقطة دي يا أستاذ مبروك».

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «كل اللي عاوز أقوله، كل اللي بيتقال ليه وجاهته العملية والفكرية ومش كلنا هنفهمه بشكل متساوي، يمكن دي مش مشكلة، بس عاوز المتحدث يعرف إن كل اللي بيسمعوه مش زي بعضهم، الأفكار مختلفة، لكن تقديري لك وتقديري للأستاذ شريف، وأنا سعيد أوي بالبرنامج».