الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الخميس 28 أكتوبر 2021

حظك اليوم
حظك اليوم

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك، جاكلين عقيقي، حظك اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021، لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:


الحمل

مهنيًا: يدعمك القمر من الأسد الناري الصديق وتقدم لك خيارات جديدة وقد يحالفك الحظ للانتصار على كل ما يزعجك والتغلب على بعض النوايا السيئة.
عاطفيًا: تعزيز العلاقة مع الشريك أمر ضروري، وهو يرفع منسوب الثقة بينكما.
صحيًا: تسرّ لما تحصل عليه من تفهّم ودعم لتحرّكاتك على مختلف الصعد، وخصوصًا على الصعيد الرياضي.

من مشاهير هذا البرج جومانة مراد. 


الثور

مهنيًا: كن عادلًا ومنصفًا مع الآخرين، ولا تحاول إرغامهم على القيام بما لا يرغبون القيام به. 
عاطفيًا: الشريك معنيّ بما يدور في خاطرك، فصارحه اليوم قبل الغد بحقيقة نياتك وخطواتك المستقبلية. 
صحيًا: العصبية الزائدة ليست في مصلحتك على الإطلاق، والهدوء هو مفتاح الحل لكل المشاكل.


الجوزاء 

مهنيًا: انطلاقة يوم مهم نشيط ومليء بالحماسة والتفاؤل والثقة بالنفس ونوعية فلكية دسمة كل شيء جاهز ما عليك إلا تنظيم جدول أعمالك.
عاطفيًا: تقف مع الحبيب في موقف صعب مما يزيد من إعجابه وحبّه لك وشعوره بإخلاصك الحقيقي تجاهه. 
صحيًا: ساعد نفسك قبل مساعدة الآخرين وتوجيههم في كيفية المحافظة على صحتهم.

من مشاهير هذا البرج راغب علامة.


السرطان

مهنيًا: أوضاعك في العمل تتحسن والأمور المالية تزدهر ويسير كل شيء كما هو مخطط له.
عاطفيًا: لا داعي إلى الغضب وفسّر وجهة نظرك للحبيب بهدوء فهو حتمًا سيتفهمها ويستوعب الأمر.
صحيًا: تجنّب قدر الإمكان المأكولات الدسمة واختر من اللائحة تلك الغنية بالبروتيينات.

من مشاهير هذا البرج الدكتور مجدي يعقوب. 


الأسد 

مهنيًا: تعيش يوما جيدا جدا مع وجود القمر في برجك فتدور أحاديث سرّية وتخشى مناورات وتركّز على قضايا مالية واتفاقات واستثمارات أو صفقات.
عاطفيًا: العلاقة بالشريك في أفضل أيامها، وهذا مؤشر جيد إلى إمكان بناء مستقبل واعد وأكثر إشراقًا.
صحيًا: تابع البرامج التثقيفية ذات العلاقة بالاهتمام بالصحة فهي مفيدة جدًا.

من مشاهير هذا البرج هاني سلامة. 


العذراء

مهنيًا: يحذّرك هذا اليوم من تغييرات ويتحدث عن مجازفات وعروض وتغييرات مربكة قليلًا قد تبقيك في حال من اللااستقرار.
عاطفيًا: تعبّر عن نفسك بطلاقة هذا اليوم، وقد تتأثر بشيء من الماضي يعاد على بساط البحث.
صحيًا: حين تعود من عملك اخلع عنك همومه ومشاكله وارتد ملابس الرياضة وانطلق.

من مشاهير هذا البرج كيت وينليست.


الميزان

مهنيًا: يفتح أمامك هذا اليوم أبوابًا كانت موصدة وتطل على آفاق مشرقة وواعدة، وتضع قيد التداول مجموعة أفكار جديدة. 
عاطفيًا: أنت قادر على تلطيف الأجواء وتسكين الخواطر بينك وبين الشريك، فتنتعش العلاقة مجددًا بعد فتور العواطف.
صحيًا: قد تصاب بعارض صحي وأنت تقود السيارة، لكنك لن تتعرض لأي أذى.

من مشاهير هذا البرج منة شلبي. 


العقرب

مهنيًا: حاذر النزاعات الحادّة والمواجهات فهي قد تثير بعض المتاعب وتولّد شعورًا بالإحباط ينعكس سلبًا على معنوياتك ويظهرك عاجزًا. 
عاطفيًا: لا تنبش أوراق الماضي فهذا لن يفيدك بشيء بل قد يزيد الأمور صعوبة مع الشريك.
صحيًا: لا تستغل جميع طاقتك في العمل، بل وفّر قسمًا كبيرًا منها لممارسة الرياضة والتخلص من عناء التعب.

من مشاهير هذا البرج جيستن بيبر. 


القوس 

مهنيًا: يحمل لك المثلث الفلكي الناري أخبارًا جديدة تتعلق بأعمالك أو يكون لها صلة بمشروع إعلاني أو بسفر أو بوضع تربوي.
عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم رومانسية وحبًا صادقًا لم تكن تتوقعه، وتبادل الشريك أجمل المشاعر التي تشعره أنك تحبه كثيرًا. 
صحيًا: تسيطر أكثر على أعصابك ويكون تأثيرك قويًّا جدًّا في المحيط.

من مشاهير هذا البرج جيرارد بيكيه. 


الجدي 

مهنيًا: حيويتك فائضة وتعلن عن شراكة ما وتتألق بشخصية مميّزة وتبدو متزنًا في خياراتك.
عاطفيًا: مصير المستقبل مع الشريك يتحدّد اليوم، لكنه رهن بما تنتج منه المفاوضات بينكما. 
صحيًا: لا تدع أحدًا يشوش أفكارك ويثير قلقك لغاية في نفسه، بغية وضعك في موقف مزعج.

من مشاهير هذا البرج إيهاب توفيق. 


الدلو 

مهنيًا: أوضاع مالية وترتيبات تُفرض عليك وتخوض بعض المفاوضات المهمة جدًّا، والتي تتعلّق بممتلكاتك ومكتسباتك. 
عاطفيًا: تُبدي اهتمامًا كبيرًا بالشريك وتطّلع على بعض الامور التي قد تبقي العلاقة على أفضل ما يكون.
صحيًا: لا تتسرع في الموافقة على اتباع نظام غذائي قبل أن تدرسه من جوانبه كافة، لأن الندم قد لا يفيدك لاحقًا.

من مشاهير هذا البرج شريهان. 


الحوت 

مهنيًا: يحمل هذا اليوم تغييرًا مفاجئًا وطارئًا ويؤسس لسفر أو لعلاقة مع الخارج مهمة أو لتغييرات إيجابية على صعيد المناصب. 
عاطفيًا: تضع إصبعك على قضية عاطفية وعلى ضرورة إحداث تصحيحات أو الانتباه إلى تصرّف الشريك تجاهك.
صحيًا: لا تترك نفسك تنجرف وراء المغريات التي تدفعك إلى الإكثار من تناول الطعام في المناسبات، انتبه.

من مشاهير هذا البرج وائل كافوري. 

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