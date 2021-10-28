الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مشاورات أمريكية كورية بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار النووى

نووي كوريا الشمالية
نووي كوريا الشمالية

عقدت نائبة وزير الحد من التسلح والأمن الدولي في الولايات المتحدة بوني جينكينز، ونائب وزير خارجية كوريا الجنوبية للشؤون المتعددة الأطراف والشؤون العالمية هام سانج ووك، مشاورات ثنائية رفيعة المستوى بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار في واشنطن.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، أن هذه المشاورات عقدت لأول مرة في ظل إدارة الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس، وكانت متابعة للقمة التي انعقدت في مايو 2021 بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية حيث أعاد الزعيمان تأكيد رغبتهما في تعزيز التعاون عبر مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك منع الانتشار والأمن العالمي ، والاستخدام المدني للطاقة النووية.

وتبادل الجانبان بشكل مكثف وجهات النظر واتفقا على مواصلة العمل عن كثب ليس فقط في القضايا التقليدية مثل منع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية، ولكن أيضًا بشأن القضايا الأمنية الناشئة، بما في ذلك الفضاء.

وأكدت الدولتان التزامهما بتعزيز معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية باعتبارها حجر الزاوية في النظام العالمي لنزع السلاح وعدم الانتشار.

وفي سياق آخر، قال وزير الخارجية الكوري الجنوبي "جونج أوي-يونج"، اليوم الأربعاء، إن بلاده وروسيا اتفقتا على التعاون الوثيق من أجل استئناف مبكر لجهود السلام المتوقفة في شبه الجزيرة الكورية.

و أضاف وزير الخارجية الكوري الجنوبي في تصريح عقب محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، أنه تم الاتفاق مع روسيا على أن الإدارة المستقرة للوضع في شبه الجزيرة الكورية أهم من أي شيء آخر"، مشيرًا إلى أنه تم تبادل الآراء حول مختلف سبل التعاون من أجل استئناف سريع للحوار مع كوريا الشمالية.

وأعرب "جونج" عن تقديره لدعم موسكو المستمر لتحسين العلاقات بين الكوريتين، ودعا إلى القيام بدورها "البناء" في جهود السلام.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية الروسي، أهمية الحل الدبلوماسي للقضايا المتعلقة بشبه الجزيرة الكورية، قائلًا "نعتقد أن الحل الدبلوماسي يجب أن يكون ممكنًا وينبغي أن تستأنف المحادثات من قبل جميع الأطراف المعنية".

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وائل لطفي

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