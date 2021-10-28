البرهان يعفى عددا من سفراء السودان فى الخارج

قرر القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إعفاء عدد من سفراء السودان بالخارج.



وذكر تلفزيون السودان، مساء الأربعاء، أن السفراء الذين جرى إعفاؤهم هم كل من: سفير السودان في الاتحاد الأوروبي عبد الرحيم أحمد، وسفير السودان بالولايات المتحدة نور الدين ساتي، وسفر السودان في جنيف على بن يحي أبي طالب، وسفير السودان بقطر عبد الرحيم صديق، وسفير السودان في الصين جعفر كرار، وسفير السودان بفرنسا عمر بشير مانيس.



من ناحية أخرى، قرر البرهان تعيين الدكتور جراهام عبد القادر أمينا عام لوزارة الثقافة والإعلام.



كما قرر البرهان إعفاء مدير سلطة الطيران المدني السوداني عدلان إبراهيم، وتعيين فخر الدين عثمان مديرا للسلطة.

وكان مطار الخرطوم الدولي قد استأنف - اليوم - رحلات الطيران.

وفي سياق اخر، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن مبعوث الأمم المتحدة للسودان الألماني فولكر بيرثيس التقى الأربعاء الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء المقال عبد الله حمدوك الذي قيدت حرية تنقلاته.

وأضاف المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمره الصحفي اليومي أن فولكر بيرثيس التقى الفريق أول البرهان للبحث في التطورات الأخيرة في السودان.

وقال: دوجاريك أكد له على التطورات التي تطالب بها الأمم المتحدة وهي "العودة إلى العملية الانتقالية" بموجب الوثائق الدستورية وبالطبع الإفراج الفوري عن جميع الذين اعتقلوا تعسفيا.

وأضاف أن المبعوث الأممي أتيحت له الفرصة بعض الوقت للقاء رئيس الوزراء حمدوك في مقر إقامته حيث لا يزال تحت الحراسة.

وقال المتحدث إنه قيد الإقامة الجبرية نوعا ما ليس حرا في التحرك ويجب أن يكون حرا، دون أن يعطي مزيدا من التفاصيل عن المحادثات مع الفريق أول البرهان ورئيس الوزراء المقال.

في سياق آخر، أعلنت الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اتصل برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ورحب بإطلاق سراحه.

وأضافت وزارة الخارجية أن بلينكن يجدد دعوته إلى إطلاق سراح كافة القادة المدنيين المعتقلين.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، قد أعلن في وقت سابق عن عودة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك إلى منزله.