السيسى للطفل المعجزة حافظ القرآن: الحفظ بدون فهم مش كفاية

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الطفل أحمد تامر على حفظه القرآن في سن صغيرة، قائلا: "ربنا يحفظك ويوفقك ويكمل لك بخير".

ووجه السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، رسالة للطفل أحمد تامر، قائلا: "الحفظ جميل ومهم لكن الفهم كمان جميل ومهم".

كما وجه رسالة للأسر، يدعوهم فيها للاهتمام بأبنائهم، والبحث عن نقاط تفوقهم، قائلا: "مهم الأسر تنتبه لأبنائها وتبحث عن نقاط تفوق أبنائهم فقط، ليش شرطا أن يكون حافظتهم قوية مثل أحمد، ممكن أنشطة رياضية، ملكات أخرى موجودة، سنجد النبت الجميل".

وأكد السيسي مرة أخرى أهمية الفهم، ووجه حديثه للطفل أحمد: "الحفظ بدون فهم ليس كفاية".