الخميس 28 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

السيسي لمبروك عطية: مش كل اللي بيسمعوك ثقافتهم واحدة

جريدة الدستور


قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سعيد بالدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، وما يتناوله من قضايا مختلفة، «أنا مش هقول ملحوظة ولا حاجة، العلماء الأجلاء مينفعش نقول عليهم ملحوظات».

السيسي: مش كل الناس هتستقبل كل الكلام بنفس الفهم
وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، : «كل اللي بيسمعنا ثقافات مختلفة وأفكار مختلفة ويمكن تقول متنوعة، مش كل الناس هتستقبل كل الكلام بنفس الفهم اللي بيبقى مقصود عند طرحة، مش عارف أوصلك النقطة دي يا أستاذ مبروك».

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «كل اللي عاوز أقوله، كل اللي بيتقال ليه وجاهته العملية والفكرية ومش كلنا هنفهمه بشكل متساوي، يمكن دي مش مشكلة، بس عاوز المتحدث يعرف إن كل اللي بيسمعوه مش زي بعضهم، الأفكار مختلفة، لكن تقديري لك وتقديري للأستاذ شريف، وأنا سعيد أوي بالبرنامج».

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

السيسى يفاجئ الطفل المعجزة حافظ القرآن على الهواء.. تفاصيل المداخلة كاملة

«ارتفاع في الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

الرئيس السيسى لـ الطفل المعجزة: أطلب منى أى حاجة وما تتكسفش

السيسي لمبروك عطية: مش كل اللي بيسمعوك ثقافتهم واحدة

الرئيس السيسى للطفل المعجزة: أنت معاك البركة كلها.. ومحتاجين نهتم باللغة العربية

موعد وأماكن سقوط الأمطار على جميع محافظات مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

حماس: زيادة البناء الاستيطانى فى الضفة الغربية تفضح استهتار الاحتلال

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على بناء 3144 وحدة استيطانية بالضفة الغربية

الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة بفلسطين