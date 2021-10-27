السيسي لمبروك عطية: مش كل اللي بيسمعوك ثقافتهم واحدة



قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه سعيد بالدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، وما يتناوله من قضايا مختلفة، «أنا مش هقول ملحوظة ولا حاجة، العلماء الأجلاء مينفعش نقول عليهم ملحوظات».

السيسي: مش كل الناس هتستقبل كل الكلام بنفس الفهم

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، الذي يُعرض على شاشة «إم بي سي مصر»، : «كل اللي بيسمعنا ثقافات مختلفة وأفكار مختلفة ويمكن تقول متنوعة، مش كل الناس هتستقبل كل الكلام بنفس الفهم اللي بيبقى مقصود عند طرحة، مش عارف أوصلك النقطة دي يا أستاذ مبروك».

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي: «كل اللي عاوز أقوله، كل اللي بيتقال ليه وجاهته العملية والفكرية ومش كلنا هنفهمه بشكل متساوي، يمكن دي مش مشكلة، بس عاوز المتحدث يعرف إن كل اللي بيسمعوه مش زي بعضهم، الأفكار مختلفة، لكن تقديري لك وتقديري للأستاذ شريف، وأنا سعيد أوي بالبرنامج».