ستكون شيخنا.. الرئيس يوجه دعوة للطفل المعجزة على الهواء (فيديو)

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه سعيد بالطفل المعجزة أحمد تامر، الذي يحفظ كتاب الله.

https://youtu.be/dmGSssnv-G8

وأضاف الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية على قناة سي بي سي، مع الإعلامي شريف عامر، بـ برنامج يحدث فى مصر: " أقول للطفل أحمد حفظ القرآن الكريم جميل.. إن الحفظ جميل وأنت حامل لكتاب الله".

وطالب الرئيس السيسي، كل أسرة بالانتباه لـ الأطفال، وتنمية حفظ كتاب الله.



وطالب الرئيس السيسي الطفل المعجزة بقراءة بعض آيات كتاب الله فى أول افتتاح سيقوم به، قائلًا له "ستكون شيخنا يا أحمد".