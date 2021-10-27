الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الرئيس السيسى للطفل المعجزة: أنت معاك البركة كلها.. ومحتاجين نهتم باللغة العربية

جريدة الدستور

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، للطفل أحمد تامر "الطفل المعجزة"، الذى حفظ القرآن الكريم: "ربنا يحميك من كل شر وسوء"، وهنأ الرئيس خلال مداخلة هاتفية، الإعلامى شريف عامر، مشيرًا إلى التنوع الكبير فى القضايا التي يناقشها برنامج يحدث في مصر.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلة مع برنامج يحدث في مصر: "بقولك يا أحمد بسم الله ما شاء الله عليك، ربنا يوفقك وبهنى والدك ووالدتك أنت عارف أنت حافظ إيه؟ أنت حافظ أعز كلام وأفضل كلام، وأطيب كلام البركة كلها معاك.. الحفظ جميل ومهم لكن الفهم كمان مهم، إحنا صحيح محتاجين نهتم باللغة العربية وحفظ القرآن وتنظيم أوقات أولادنا، وعاوز كل أسرة تكون منتبهة لأبنائها ومش مهم تكون الحافظة بتاعتهم زى أحمد، وممكن تكون أنشطة أخرى، ولو اهتمينا بالملكات دى هنلاقى النبت بتاعنا بيكبر".

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عدو الفساد

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