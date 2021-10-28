الخميس 28 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مجلس جامعة طنطا يكرم عميد «آداب» لحصول الكلية على المركز الأول في محو الأمية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

كرم الدكتور محمود زكي، رئيس الجامعة ومجلس الجامعة، الدكتور ممدوح المصري،عميد كلية الآداب، وذلك لنجاح الكلية الحصول علي المركز الأول علي مستوي الجامعة في محو الأمية، يذكر أنه قد تقدم 3970  من 2021.

وحصدت جامعة طنطا المركز الأول متقدمة علي جميع جامعات مصر في المشروع القومي لمحو الامية، واكد الدكتور محمود ذكي, أن الجامعة تولي اهتمامًا بالغًا لهذا الأمر معتبرًا أن ذلك يعد من الأهداف الهامة والرئيسية للجامعة كمحور هام لخدمة المجتمع وعنصراً مهما لدفع عجلة التنمية  علي اعتبار أن تطوير وتنمية الإنسان، هو هدف أساسي بل هو معيار  تقدم الأمم ومقياس تحضرها، وهو ما يعد غاية أساسية توليها القيادة السياسية اهتمامًا كبيرا، وذلك من خلال تنمية شاملة لكافة قطاعات المجتمع عبر العديد من المبادرات الرئاسية الكبري وعلي رأسها مبادرة حياة كريمة.

وفي إطار منفصل، ظهرت نتائج ترتيب الجامعات المصرية طبقًا للتصنيف الأمريكي يو إس نيوز  US News لعام 2021 ، تقدم ترتيب جامعة طنطا لعام 2021 لتحتل المركز 983 عالميًا متقدمة 39 مركزًا عن العام السابق، كما جاءت في المركز العاشر محليًا.

كما حققت جامعة طنطا أيضا ترتيبًأ عالميًا في مجال الهندسة لتأتي في المركز 480 عالميًا والسابع محليًا، وفي مجال الكيمياء حققت المركز 706 عالميًا والسادس محليًا،  كما دخلت هذا العام لأول مرة في مجال العلوم الطبية لتحقق المركز 765 عالميًا و الثـامن محليًا.

مجلس جامعة طنطا يكرم عميد كلية الأداب لحصوله على المركز الاول محو القضاء علي الامية المبادرات الرئاسية مجلس الجامعة مبادرة حياة كريمة القيادة السياسية كلية الأداب جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى

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وائل لطفي

عدو الفساد

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