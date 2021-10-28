الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التأمينات» توضح إجراءات الجمع بين معاش المستحق وزوجته

الهيئة القومية للتأمين
الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات الجديد، أنه يجوز أن يجمع الأرمل بين معاشه عن زوجته وبين معاشه بصفته طبقًا لأحكام القانون 148 لسنة 2019، كما يجمع بين معاشه عن زوجته وبين دخله من العمل أو المهنة وذلك دون حدود.
 

معاش استثنائى 

وأشارت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أنه يتم منح  معاش استثنائي للعاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم علي أي معاش لأي سبب، كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية، كما أنه يتم منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

خطوات 

1- إذا كنت من العالمين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام استوفي نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص وقدمه بعد اعتماده وختمه إلي إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

2- يتم التحويل للهيئة العامة للتأمين الصحي ( اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدي حاجته إلي علاج طويل)، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية .

3- سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية. .

4- يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به ( التقرير الطبي - البحث الاجتماعي) علي اللجنة التحضيرية لتقرير مدى حقك في المعاش الاستثنائي ( منح / تحسين )، ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب. 

وأوضحت الهيئة أنه للاستعلام عن الرقم يتم اتخاذ عدة خطوات منها:

-اختيار خدمة الاستعلام عن الرقم التأمينى​ بالرقم القومي.
-الضغط على ​​بدء الخدمة.

-يتم إدخال البيانات الشخصية وهى بيانات الرقم القومي للمستعلم، والاسم الأول للأم.
-يتم النقر على أيقونة أنا لست روبوت.
-يتم الضغط على أيقونة إرسال الطلب.    
بعد إرسال الطلب تظهر بيانات الرقم التأمينى.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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