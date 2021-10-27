الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس محمد سمير بتهمة تبديد منقولات الإعلامية إيمان أبوطالب

جريدة الدستور

قضت محكمة جنح الدقي، بحبس محمد سمير، لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 1000 جنيه، وذلك في اتهامه بتبديد قائمة المنقولات الخاصة بالإعلامية إيمان أبوطالب طليقته السابقة.

كانت إيمان أبوطالب قررت تقديم دعوى قضائية ضد زوجها السابق محمد سمير، واتهمته بتبديد منقولات وكانت الدعوى أقامها وكيلها بشكل مباشر ضد طليقها محمد سمير.

جاء في الدعوى مطالبة وكيل الإعلامية بتوقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه محمد سمير، وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، وذلك بسبب تبديده المنقولات التي قُدّرت بإجمالي مبلغ 750 ألف جنيه.

 

وألزمت أبوطالب في الدعوى المقامة منها طليقها بتأدية 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه كذلك بالمصروفات ودفع مقابل أتعاب المحاماة، وجاء ذلك بعد انفصال محمد سمير عن الإعلامية إيمان أبوطالب قبل حلول عيد الفطر من العام الجاري.

عقد قران محكمة جنح الدقي الإعلامية مخالفة للقانون التعويض المدني محمد سمير ايمان أبوطالب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

«ارتفاع في الحرارة».. الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس خلال الـ72 ساعة المقبلة

خيوط الذهب.. منتجو الحرير يكشفون عن دور الدولة فى دعمهم

موعد وأماكن سقوط الأمطار على جميع محافظات مصر

الأهلى يهزم الإسماعيلى برباعية فى ليلة تألق الوافدين الجدد

«استنكار واحتجاج وتبرير».. تفاصيل أزمة وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى

حبس محمد سمير بتهمة تبديد منقولات الإعلامية إيمان أبوطالب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

صور

صور المباراة.. الأهلى يقسو على الإسماعيلى بالدورى

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الأحزاب اليهودية بالكنيست تسقط مشروع قانون لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم

مؤسسة دولية تدين قرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية «إرهابية»

أزمة «مستوطنات الضفة».. خلاف جديد يُعقد العلاقات بين إسرائيل وأمريكا