حبس محمد سمير بتهمة تبديد منقولات الإعلامية إيمان أبوطالب

قضت محكمة جنح الدقي، بحبس محمد سمير، لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه وتعويض مؤقت 1000 جنيه، وذلك في اتهامه بتبديد قائمة المنقولات الخاصة بالإعلامية إيمان أبوطالب طليقته السابقة.

كانت إيمان أبوطالب قررت تقديم دعوى قضائية ضد زوجها السابق محمد سمير، واتهمته بتبديد منقولات وكانت الدعوى أقامها وكيلها بشكل مباشر ضد طليقها محمد سمير.

جاء في الدعوى مطالبة وكيل الإعلامية بتوقيع أقصى عقوبة على المعلن إليه محمد سمير، وفقًا للمادة 341 من قانون العقوبات، وذلك بسبب تبديده المنقولات التي قُدّرت بإجمالي مبلغ 750 ألف جنيه.

وألزمت أبوطالب في الدعوى المقامة منها طليقها بتأدية 100 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه كذلك بالمصروفات ودفع مقابل أتعاب المحاماة، وجاء ذلك بعد انفصال محمد سمير عن الإعلامية إيمان أبوطالب قبل حلول عيد الفطر من العام الجاري.