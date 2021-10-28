إزالة 14 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بالمنيا

أزلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا 14 حالة تعدي علي أراضي أملاك الدولة بقرية دمشير ضمن أعمال الموجة 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، كما أوقف رئيس مدينة المنيا الجديد خلال جولته بشوارع المدينة حالة بناء مخالف بدون ترخيص بحي شمال المدينة.

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بالمنيا

وقال حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية لقرية دمشير، إن حملة مكبرة لإزالة التعديات بقيادة الدكتور رجب قياتي نائب رئيس المركز والمدينة بقريه دمشير تمكنت من من إزالة 14 حاله تعدٍ على أرض أملاك الدولةـ حيث تم تنفيذ الإزالة واتخاذ اللازم قانونا.

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بالمنيا

كما قام الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة المنيا الجديد بأولى جولاته بشوارع المدينة، رافقه خلالها المهندس هشام فايز نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، حيث أوقف أعمال مخالفة بشارع رمسيس بحي شمال المدينة ووجه إسماعيل حسين مساعد رئيس حي شمال المدينة، بالتحفظ على المعدات والأدوات المستخدمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بالمنيا

وأكد رئيس المركز والمدينة على المتابعات المستمرة والميدانية لرفع كفاءة العمل؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وللوقوف على الحالة العامة للنظافة والإشغالات بشوارع المدينة، موجها ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات لتوفير بيئة صحية للمواطنين والحفاظ على سلامتهم من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بالمنيا

وأضاف رئيس المركز والمدينة، أن الوحدة المحلية تقوم بالتعامل الفوري مع أي عمل مخالف للقانون في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتنفيذ حالات التعدي على أملاك الدولة بالتنسيق مع جهة الولاية من ري وزارعة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بالمنيا

وأوضح رئيس المركز والمدينة أنه تم تنظيم حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، ومتابعة حالة النظافة العامة بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة، وذلك لتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة شملت أحياء جنوب وشمال ووسط وغرب مدينة المنيا، لمتابعة أعمال النظافة، ورفع مخلفات القمامة والتراكمات من نقاط التجميع، ونقلها بمعدات الوحدة المحلية للظهير الصحراوي، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من الشوارع وذلك لفتح الطريق أمام المارة من المواطنين، والعمل على تحقيق سيولة مرورية.

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بالمنيا

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بالمنيا

إزالة تعديات علي أملاك الدولة بالمنيا