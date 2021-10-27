شاهد فيديو نادر لحريق دار الأوبرا الخديوية عام 1971

نشرت وكالة أنباء "اسوشيتدبرس" البريطانية مقطع فيديو نادر لحريق دار الأوبرا الخديوية بمنطقة الأزبكية وميدان الإسماعيلية (ميدان التحرير حاليا) الذى التهمتها النيران على مدار 6 ساعات متواصلة ابتداءً من الساعة فى الرابعة فجرًا، من يوم 28 أكتوبر 1971، لتىورغم أن أسباب هذا الحريق أرجعت إلى حدوث ماس كهربائى أدى لاحتراق دار الأوبرا عن آخرها، ودمر المبني المصمم من الخشب، في حين لم ينجَ من الحريق سوى تمثالان من تصميم محمد حسن.

بنيت دار الأوبرا بأمر من الخديوي إسماعيل للاحتفال بافتتاح قناة السويس، وتعتبر أول دار أوبرا في أفريقيا والشرق الأوسط، وقام المعماريان «بيترو أفوسكاني» (من ليفورنو) و«روتسيي» بتصميم مبني الأوبرا، وقد صنعت من الخشب وكانت تسع 850 مقعدا.

وافتتح عمل فيردي الأوبرالي عايدة دار الأوبرا الخديوية في 21 ديسمبر 1871؛ حيث تم اختيار معزوفة ريجوليتو‏ لجوزيبي فيردي لكي تكون أول عزف في حفل افتتاح الأوبرا في 1 نوفمبر 1869، لكن الخديوي إسماعيل كان يخطط في احتفال أكثر فخامة لافتتاح الأوبرا، بعد أشهر من التأجيل وبانتهاء الحرب البروسية - الفرنسية، تم.

بعد أن دمرت دار الأوبرا الأصلية، ظلت القاهرة بدون دار للأوبرا قرابة العقدين من الزمن، إلى أن تم افتتاح دار أوبرا القاهرة في 1988.

موقع دار الأوبرا القديمة لا زال موجودا، إلا أنه قد تم بناء مرآب متعدد الطوابق للسيارات ذا شكل "عادي"، عكس الشكل المميز الذي كان يميز دار الأوبرا، لكن الميدان الذي كانت الأوبرا تطل عليه لا زال يحتفظ باسمه القديم (ميدان الأوبرا).

جدير بالذكر أن، بنيت دار الأوبرا بأمر من الخديوي إسماعيل للاحتفال بافتتاح قناة السويس وقام المعماريان «بيترو أفوسكاني» (من ليفورنو) و«روتسيي» بتصميم مبني الأوبرا. وقد صنعت من الخشب وكانت تسع 850 مقعدا.