الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أبوالغيط: الوضع فى السودان مقلق.. وتغليب الحوار الحل

أبو الغيط
أبو الغيط

قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع السوداني مقلق لذلك أصدرت الجامعة بيانًا أمس الأول أعربت خلاله عن قلقها.

وأضاف أبوالغيط خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «كان يبدو تحرك الوضع السوداني في اتجاه غير إيجابي، لوجود تناقض بين المكون العسكري، وبعض أطراف المكون المدني، كون الأخير يضم عدة تيارات».

وتابع: «السودان يضم مكونات سياسية مدنية، وقيادات أقاليم، إضافة إلى النخب السودانية المنتشرة بوضوح في الخرطوم، لكن لا يمكن تصور السودان بدون القوات المسلحة، كونها صاحبة دور وتأثير».

وواصل: «المكونان السابقان مستمران، ولا يمكن إزالة أحدهما، وأنصح بالصبر والسعي الإيجابي للتوافق عبر الحوار»، مشددًا على أهمية اللجوء إلى الحوار والتمسك بعدم سفك قطرة دم واحدة.

وأشار إلى أنه تابع بيانات الفريق ركن عبدالفتاح البرهان «لديه وعي وفهم»، معربًا عن أمله في خروج السودان من الأزمة، مع السيطرة على الطموحات الداخلية وتغليب الحوار وسرعة التوافق.

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عدو الفساد

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