الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«قصور الثقافة» تستكمل فعاليات «حياة كريمة» بقنا (صور)

صورة من الفعاليات
صورة من الفعاليات

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، ممثلة عن قطاعات الوزارة، بقرى مركز الوقف "المراشدة، القلامينا، جزيرة الحمودى، الجملة" وتوابعهم بفرع ثقافة قنا بإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، تقديم فعالياتها الثقافية والفنية ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تقوم الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د.حنان موسي، بالتعاون مع وزارة البيئة، والمجلس القومى للمرأة فرع قنا، وصندوق مكافحة الإدمان فرع قنا، والشركة القابضة للمياه بتنفيذ الفعاليات التى تقدم ضمن المبادرة.

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صورة من الفعاليات

واستكملت الفعاليات بمدرسة عزبة علام الابتدائية بقرية المراشدة بمركز الوقف، بتنفيذ عدد من الورش الفنية والتراثية التي تقوم بتدريب الفتيات من أهالي القرية على كيفية إقامة مشروعات تنموية صغيرة، منها ورش مجسمات خرز إشراف حورية عصمت، طرق على النحاس إشراف مصطفى إسماعيل، عجائن سيراميك شيرين عفيفي، تعليم كورشية سحر محمد، أشغال خيامية كريم خلف، تفريغ نحاس رانيا المهدى، بجانب ورشة لإكتشاف مواهب الأطفال فى الغناء والتمثيل والإلقاء أشرف عليها محمد بك.

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صورة من الفعاليات

 بالإضافة لورشة دراما مسرحية للمخرج أسامة عبد الروؤف"، كما  قدم حسين جابر مسئول التوعية الثقافية بشركة المياه والصرف الصحي بقنا، لقاء للأهالي حول "أهمية الحفاظ علي مياه الشرب"، وكيفية ترشيدها والحفاظ عليها، وطرق الصيانة السريعة التى نفتدى بها إهدار المياه، بجانب  ورشة رسم للأطفال للتعرف على الحفاظ على المياه، بالإضافة لاستكمال محاضرات "ريادة الأعمال" التى حاضرها د.الأمير حسين محمد عضو المجلس القومي للمرأة، وتحدث عن العوامل المتعلقة بالمشروع الصغير من "تحديد المنتج، التمويل، اختيار الموقع، دراسة السوق، التسويق، تحديد الزبائن، دراسة الجدوى، إدارة المشروع".

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صورة من الفعاليات

واختتمت الفعاليات بتقديم عرض فنى لفرقة أجيال للعرائس، والتي تفاعل معها الأطفال وخاصة عرض تحريك العرائس والأراجوز، بجانب عرض فنى لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة الطفل بقنا.

مبادرة حياة كريمة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة محافظة قنا فعاليات حياة كريمة مبادرة الرئيس السيسي

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وائل لطفي

عدو الفساد

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