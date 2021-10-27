التحقيق في اتهام سائق بدهس شاب بشبرا بسبب السرعة الزائدة

تباشر النيابة العامة التحقيقات في اتهام سائق بقتل شاب بعد ان صدمة بسيارة، في منطقة شبرا مصر بالقرب من الدوران، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

ولقى شاب في العقد الثالث من العمر مصرعه إثر اصطدام سيارة مسرعه به أثناء عمله بأحد المحال التجارية، في منطقة شبرا مصر بالقرب من الدوران.

وورد بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة من الأهالي مفاده وجود متوفٍ في الشارع يعمل بأحد المحال، وعلي الفور انتقل رجال المباحث وبالفحص تبين وجود مصرع شاب في العقد الثالث من العمر، وأنه أثناء عمله اصطدمت به سيارة مسرعة ما أدى لوفاته في الحال وهروب قائد السيارة المتسبب في الحادث، وجاري ضبطه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة التي أمرت بايداع الجثة مستشفي شبرا العام، وحرر محضر بالواقعة.