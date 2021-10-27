أبل تتيح للمستخدمين تقييم ومراجعة بعض تطبيقاتها

ذكر موقع "تيك كرانش" التقني اليوم الأربعاء أن شركة "أبل" أتاحت، لأول مرة، إمكانية تقييم المستخدمين لبعض التطبيقات المطورة من الشركة، وكتابة مراجعات عنها على متجر التطبيقات (App Store) .

وأشار الموقع إلى أن الخاصية الجديدة متاحة فقط لعدد من التطبيقات المطورة من قبل "أبل"، من بينها: "الهاتف" و"الرسائل" و"الصور" و"سفاري".

وتوقع "تيك كرانش" أن يمكن هذا التغيير "أبل" من طرح تحديثات مستقلة لتطبيقاتها دون الحاجة إلى طرح تحديث لنظام التشغيل بالكامل.

وعلى صعيد آخر، كشفت دراسة جديدة نشرتها جامعة (أوكسفورد) البريطانية عن أنه على الرغم من أن شركة أبل تدافع عن الخصوصية باعتبارها واحدة من أكبر النقاط في بيع أجهزة أي فون، إلا أن الدراسة المتعمقة التي أجرتها الجامعة حديثًا بفحص 24000 تطبيق من متجر تطبيقات أبل وجوجل بلاي توصلت لاستنتاج أن أي فون يوفر نفس مستوى خصوصية التطبيقات مثل أندرويد، مع انتشار واسع لإمكانية تتبع طرف ثالث بشكل "واسع" على كلا النظامين.



وجاء في تقرير مجلة (سي.بي.أو) العلمية أنه في الواقع وجدت الدراسة أن نظام (أي.أو.إس) الخاص بآيفون كان في الواقع أسوأ في منع التطبيقات من الحصول على بيانات موقع المراهقين والقاصرين.



وأجريت الدراسة على التطبيقات المتاحة على كلا النظامين الأساسيين في عام 2020، وبالتالي لا تأخذ في الاعتبار أي تحسينات تم إجراؤها بواسطة إطار تطبيق تتبع الشفافية "تراكينج ترانسبيرسي" الذي قدمته أبل مع النسخة iOS 14.5 من (أي.أو.إس.)، أو ميزات الخصوصية الجديدة المضمنة في (أي.أو.إس.15).

ومع ذلك، لا ينبغي أن يؤدي ذلك إلى تحريف النتائج بشكل خاص ضد أبل، في القوت الذي وجدت فيه الدراسات الحديثة أن تطبيقات أي أو إس لا تزال تتبع المستخدمين - فهم يستخدمون فقط "بصمة الجهاز" للقيام بذلك بدلًا من معرف جهاز أبل الفريد للمعلنين (أي.دي.إف.إيه.).