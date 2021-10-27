الصحة العالمية تراقب سلالة جديدة من المتحور دلتا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم، أنها تراقب عدوى سلالة AY.4.2 من المتحورة دلتا التي باتت تظهر أكثر في حالات الإصابة بكوفيد-19.

وذكرت منظمة الصحة العالمية، في تقريرها الأسبوعي عن الوباء، أنها «سجلت زيادة في انتقال سلالة AY.4.2 منذ يوليو».

وتتضمن السلالة ثلاثة متحورات إضافية، منها طفرتان في بروتين نتوء غلاف الفيروس Spike.

وتم تحميل تسلسلات AY.4.2 إلى قاعدة البيانات العالمية GISAID من 43 دولة، وكانت 93% من المملكة المتحدة، حيث لوحظ ارتفاع تدريجي في نسبة الحالات الجديدة.

ومثلت هذه السلالة 5,9% من جميع حالات المتحورة دلتا التي تم الإبلاغ عنها في المملكة المتحدة خلال الأسبوع الذي يبدأ في 3 أكتوبر.

ووفقًا لمنظمة الصحة، فإن «دراسات وبائية ومخبرية جارية» لتحديد ما إذا كانت AY.4.2 أكثر عدوى أو أنها تضعف الأجسام المضادة.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 4,96 مليون شخص منذ اكتشاف الفيروس في الصين نهاية عام 2019، وفقًا لحصيلة لوكالة فرانس برس استنادًا إلى مصادر رسمية. وفي المجموع تم تسجيل أكثر من 244 مليون حالة.