أمازون تستثمر فى الشركات الناشئة لشحن السيارات الكهربائية

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، أن شركة أمازون عملاق التجارة الإلكترونية ستضخ استثمارات في مجال الشركات الناشئة لشحن السيارات الكهربائية وتقنيات مناخية أخرى.

وقالت أمازون إنها استثمرت في ثلاث شركات ناشئة أخرى كجزء من صندوق تعهدات المناخ الذي تبلغ قيمته ملياري دولار أمريكي، والذي تم إطلاقه في يونيو الماضي.

واستثمرت أمازون في 11 شركة من خلال الصندوق الذي يعمل على تطوير التقنيات عبر مجموعة واسعة من القطاعات مثل النقل والخدمات اللوجستية إلى الزراعة والغذاء.

وعلى الصعيد التكنولوجي، ذكرت صحيفة فاينانشال تايمز أن وكالات تجسس بريطانية وقعت عقدًا مع وحدة الخدمات السحابية التابعة لأمازون لتخزين مواد سرية في اتفاق يستهدف تعزيز استخدام تحليل البيانات والذكاء الصناعي في التجسس.

وقال التقرير إن وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية المعنية بالتجسس أيدت شراء نظام سحابي عالي الأمان وسيستخدمه جهازا المخابرات الداخلية (إم.آي5) والخارجية (إم.آي6)، بالإضافة إلى الإدارات الحكومية الأخرى مثل وزارة الدفاع خلال العمليات المشتركة.



وذكرت فاينانشال تايمز نقلًا عن مصادر مطلعة أن بيانات جميع الوكالات ستُخزن في بريطانيا.



وقالت وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية إنها لن تعلق على التقارير المتعلقة بعلاقاتها مع موردي التكنولوجيا. ورفضت وحدة الخدمات السحابية التعليق على التقرير.



وكان جواسيس إلكترونيون بريطانيون في إدارة التنصت التابعة لوكالات الاتصالات الحكومية قالوا في فبراير إنهم اعتمدوا الذكاء الصناعي اعتمادًا تامًا للكشف عن أنماط في كميات هائلة من البيانات العالمية لمواجهة المعلومات المضللة العدائية وخداع الأطفال.

وتستخدم وكالات الاتصالات الحكومية منذ سنوات الأشكال الأساسية للذكاء الصناعي مثل تقنية الترجمة، لكنها تكثف استخدامها حاليًا، وذلك ردًا على استخدام دول معادية للذكاء الصناعي من ناحية وبسبب انفجار البيانات الذي يجعلها فعالة من جهة أخرى.



وقال جيريمي فليمنج مدير وكالات الاتصالات الحكومية البريطانية في مؤتمر يوم الإثنين إن عدد هجمات الفدية قد تضاعف في جميع أنحاء المملكة المتحدة عام 2021، مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لصحيفة فاينانشال تايمز.