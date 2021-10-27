الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على الإسماعيلى بثلاثية نظيفة

نجح الثنائي علي معلول وبيرسي تاو في تسجيل 3 أهداف للأهلي في شباك الإسماعيلي خلال أحداث المباراة المقامة بين الفريقين في الدوري الممتاز.

تقدم معلول للأهلي من ركلة جزاء في الدقيقة 21 حصل عليها لويس ميكيسوني بعد عرقلة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد دقيقة واحدة من التقدم استطاع الوافد الجديد بيرسي تاو أن يسجل ثاني أهداف المارد الأحمر بعد رأسية من قفشة وانطلاقة رائعة من الجنوب أفريقي قبل أن يسدد بقدمه اليسرى على يمين أحمد عادل عبد المنعم.

وفي الدقيقة 38 أحرز تاو الهدف الثالث.