تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 28-10-2021

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن استقرار حالة الطقس، اليوم الخميس ٢٨ أكتوبر، حيث تشهد القاهرةً الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء طقس معتدل، بينما شمال سيناء وجنوب الصعيد يشهدان ارتفاع في درجات الحرارة لطيف في الساعات الأولي من الليل مائل للبرودة في الساعات الأولي من صباح اليوم التالي علي جميع الأنحاء.

كما توقع خبراء الأرصاد اأن القاهرةً الكبري وشمال الصعيد وجنوب سيناء تشهد حركة نشطة للرياح على مناطق من على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم الخميس 28 أكتوبر

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد طقس خريفي معتدل علي جميع المحافظات خلال الأيام المقبلةً، ونبهت المواطنيين من وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة على فترات متقطعة وأماكن متفرقة على السواحل الشمالية والوجة البحري بنسبة ٢٠٪؜.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم في عدد من المحافظات



القاهرة الكبري : العظمي اليوم ٣٠ والصغري ١٩

الأسكندرية : العظمي ٣٠ الصغري ٢٠

الوجة البحري :العظمي ٣٠ الصغري ٢٠

شرم الشيخ : العظمي ٣١ الصغري ٢٦

الغردقة : العظمي ٣٢ الصغير ٢٥

رأس سدر : العظمي ٣٢ الصغري ٢١

مرسي علم : العظمي ٣١ والصغري ٢٧

سانت كاترين: العظمي ٢٦ والصغري ١٣

بور سعيد : العظمي ٣١ الصغري ٢٣

الأقصر : العظمي ٣٦ الصغري ٢٤

أسوان : العظمي ٣٦ الصغري ٢٥

الوادي الجديد : العظمي ٣٢ والصغري ٢٠عً

مطروح : العظمي ٢٥ الصغري ١٨

قنا : العظمي ٣٤ الصغري ٢٤

السويس : العظمي ٣٠ الصغري ٢٠

مدينة سيوة : العظمي ٣٤ الصغري ٢٤

الفيوم : العظمي ٣٤ والصغري ٢٤

حلايب : العظمي ٢٩ والصغري ٢٠

الرطوبةً

كشفت الأرصاد عن نسب الرطوبة في محافظات مصر، وتشهد القاهرة الكبرى درجة رطوبة تصل العظمى إلى ٨٦ والصغرى إلي ٣٠، بينما السواحل الشمالية تصل درجة الرطوبة العظمي إلى ٦٠ والصغرى ٣٠ وي العظمى ٥٠ والصغرى ٣٠.

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حالة الطقس اليوم وتوقعات الشبورة



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية تكوين شبورة في الصباح الباكر علي بعض الطرق المؤدية إلى القاهرةً الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، بالإضافة لوسط سيناء والدلتا.