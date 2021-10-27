الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

إحباط محاولة تهريب كمية من لحوم التريمنج المحظور استيرادها

الضبطية
الضبطية

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهريب عمليات بالمنطقة الغربية بإشراف أحمد صدقي مدير الإدارة بالتنسيق مع الادارة العامة للايداعات والشؤون الجمركية بإشراف أحمد خليفة مدير الإدارة ومباحث الأموال العامة بإشراف عقيد حسام موسى من ضبط محاولة تهريب كمية من لحوم التريمنج «بقايا اللحوم» المحظور استيرادها طبقا لقانون قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955

فبناءً على اخبارية مشتركة من أحمد صدقى مدير إدارة المكافحة وأحمد خليفة مدير إدارة الإيداعات والشؤون الجمركية وحمدي فرغلي مدير إدارة الأمن الجمركي ومباحث الأموال العامة بالإشتباه فى وجود أصناف محظورة ضمن مشمول بوليصة شحن رقم 757878 حاوية رقم 171901 والصنف طبقا للمستندات المقدمه 1400 كرتونة بوزن 28 طن لحوم جاموسى مجمدة منشأ الهند بإيداع الوطنية.

تم تشكيل لجنة ضمت محمد زهران رئيس الإيداع وإسلام يس وعلى الدله مأموري الحركة ووليد الخطيب مدير تعريفة ومحمد السيد أمن جمركي وصلاح محمود وعوني العمري مفتشي  لكشف ومعاينة المشول فتبين وجود 429 كرتونة بوزن 8 طن و580 كيلوجرام لحوم جاموسى بمقدمة الحاوية وفى الخلف 971 كرتونة بوزن 19طن و420 كيلو جرام لحوم تريمنج «بقايا اللحوم» محظور استيرادها، وتبلغ قيمة المضبوطات نحو مليون جنيه.

عمري الوطن المركزى عمل هيئة خطيب الإسكندرية ضبط الجمارك لحوم مدير حنان جنيه تشكيل محمد

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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