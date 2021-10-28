الخميس 28 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 أكتوبر 2021 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة

تستعرض "الدستور" لقرائها مواقيت الصلاة في بعض المحافظات اليوم الخميس ٢٨ أكتوبر؛ نظرا لأهميتها وتصدرها على مواقع البحث وتتضمن مواقيت الصلاة كلا من، محافطة القاهرة الكبرى، والإسكندرية، وجنوب سيناء، والأقصر، والسويس، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، ومحافظة الغربية.

 

مواقيت الصلاة اليوم الخميس في محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة القاهرة 

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٨
موعد  الشروق       ٦:٠٦
موعد آذان الظهر    ١١:٣٩
موعد آذان العصر   ٢:٤٧
موعد آذان المعرب  ٥:١١
موعد آذان العشاء.  ٦:٣٠


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسكندرية  

موعد صلاة الفجر   ٤:٤٤
موعد  الشروق       ٦:١٣
موعد آذان الظهر    ١١:٤٤
موعد آذان العصر   ٢:٥١
موعد آذان المعرب  ٥:١٥
موعد آذان العشاء.  ٦:٣٤


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة جنوب سيناء  

موعد صلاة الفجر   ٤:٢٦
موعد  الشروق       ٥:٥٣
موعد آذان الظهر    ١١:٢٧
موعد آذان العصر   ٢:٣٧
موعد آذان المعرب  ٥:٠٠
موعد آذان العشاء.  ٦:١٨

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الأقصر  

موعد صلاة الفجر   ٤:٣١
موعد  الشروق       ٥:٥٥
موعد آذان الظهر    ١١:٣٤
موعد آذان العصر   ٢:٤٧
موعد آذان المعرب  ٥:١٢
موعد آذان العشاء.  ٦:٢٧

 

مواعيد  الصلاة اليوم في محافطة أسوان

موعد صلاة الفجر   ٤:٢٩
موعد  الشروق       ٥:٥٢
موعد آذان الظهر    ١١:٣٢
موعد آذان العصر   ٢:٤٧
موعد آذان المعرب  ٥:١٢
موعد آذان العشاء.  ٦:٢٦


مواعيد الصلاة اليوم في محافطة السويس

موعد صلاة الفجر   ٤:٣١
موعد  الشروق       ٦:٠١
موعد آذان الظهر    ١١:٣٤
موعد آذان العصر   ٢:٤٢
موعد آذان المعرب  ٥:٠٦
موعد آذان العشاء.  ٦:٢٤

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الإسماعيلية  

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٤
موعد  الشروق       ٦:٠٢
موعد آذان الظهر    ١١:٣٥
موعد آذان العصر   ٢:٤٣.
موعد آذان المعرب  ٥:٠٦
موعد آذان العشاء. ٦:٢٥

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافطة الغربية  

موعد صلاة الفجر   ٤:٣٩
موعد  الشروق       ٦:٠٨
موعد آذان الظهر    ١١:٤٠
موعد آذان العصر   ٢:٤٧
موعد آذان المعرب  ٥:١١
موعد آذان العشاء.  ٦:٣٠

مواقيت الصلاة مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم موعد صلاة الفجر موعد آذان الظهر موعد اذان المعرب

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