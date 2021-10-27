الخميس 28 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

لقطة للكينج وإمام الدعاة: سيف يُبدع في رسم شخوصه بالفحم (صور)

سيف
سيف

موهبته وشغفه نحو الإبداع كان وراء تطويره لنفسه ليكون متميزًا بين أقرانه من الشباب، وفر كل جهده ووقته للتفوق والنجاح من خلال لوحات فنية رائعة تجذب أنظار الجميع عندما ينظرون إليها، سيف عبد العزيز جعل الرسم السبيل الوحيد له للتعبير عن خواطره وتحقيق ذاته ليخرج لوحات فنية رائعة للفنانين والمشاهير بدقة عالية.

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الشيخ الشعرواي 

يحكي سيف، شاب في العقد الثاني من عمره من أسيوط، أن شغفه اتجاه الرسم جعله يندفع بكل قوى ليتعلم جميع فنون الرسم في فترة زمنية قصيرة، وقال إنه بدأ الرسم عندما كان عمره لا يتجاوز الـ8 وكانت أسرته تدعمه دائمًا وتأتي له بجميع أدوات الرسم من اللوحات الورقية والألوان ليصنع منها لوحاته.

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بويكا

أضاف أنه ترك التعليم بسبب ظروف عائلية واتجه إلى تنميه موهبته عن طريق مشاهدة الفيديوهات علي مواقع التواصل وبدأ بالرسم علي الكومبيوتر باستخدام برامج رسم معينه إلي جانب استخدام طرق أخري في الرسم مثل الرسم بالفحم والحبر 

الازرق والرصاص والرسم بالقهوة، يستكمل أن كل فن من فنون الرسم له الخامات المخصصة له وأيضًا، يختلف الوقت بين كل رسمه وأخرى ليكون متوسط الوقت المستغرق في الرسمة الواحدة من ساعتين إلى 8 ساعات.

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علي ربيع

وتابع أنه يرسم الفنانين والشخصيات العامة لشدة حبه لهم ومن اللوحات الفنية التي تم تنفيذها من وقت قصير، البطل بيج رامي والكينج محمد منير والشيخ محمد الشعراوي:"لمه بحب حد بحب ارسم ملامحه علي اللوحة".

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يحيي الفخراني 

يواصل الفنان الشاب أنه واجه الكثير من الضغوطات في حياته وأثناء تنمية موهبته، لكنه لم ينتبه إليها وأصر على هدفه وتحقيق حلمه من خلال لوحاته الفنية التي تبهر جميع الناظرين، متمنيًا أن تصل لوحاته للعالم وأن يقيم مدرسة لتعليم الرسم لكل الراغبين بالمجان وأن يحصل علي جائزة عالمية من خلال رسوماته. 

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بيج رامي
بيج رامي
منير
منير
الشباب لوحات فنية تجذب أنظار الجميع الرسم خواطره المشاهير سيف عبد العزيز محافظة أسيوط فنون الرسم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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