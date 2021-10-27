«التعليم» تنظم بطولة كرة القدم الخماسية لطلاب التربية السمعية والفكرية

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تحت رعاية الدكتور طارق شوقي، ممثلة في الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، فعاليات بطولة كرة القدم الخماسية لطلاب مدارس التربية السمعية والفكرية والدمج على مستوى الجمهورية، فى الفترة من 23 إلى 29 أكتوبر 2021، بأبو قير بالإسكندرية.

يأتي ذلك حرصًا على تقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية والثقافية والرياضية لأبنائنا من ذوى الهمم وإضفاء البهجة والسرور عليهم مع العمل على دمجهم فى المجتمع واستغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومفيد يعود بالنفع على بلدهم، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب وتنمية القدرات لدى هذه الفئة المتميزة.

وأوضحت الوزارة أن البطولة الخاصة بطلاب التربية السمعية تضمنت مشاركة (7) لاعبين مقسمين إلى (3) لاعبين من المرحلة الإعدادية و(4) لاعبين من المرحلة الثانوية، وتشكيل (2) لاعبين من المرحلة الإعدادية و(3) لاعبين من المرحلة الثانوية وبحد أقصى (2) لاعب فقط من المدرسة الواحدة.

أما بالنسبة لبطولة كرة القدم الخماسية لطلاب التربية الفكرية والدمج، أشارت الوزارة إلى أنها تتضمن (7) لاعبين مقسمين إلى (6) لاعبين تربية فكرية، ولاعب واحد دمج تعليمى داون سيندروم، وتشكيل اللاعبين داخل الملعب (4 لاعبين تأخر عقلى، ولاعب داون سيندروم)، والحد الأقصى لاختيار اللاعبين من مدرسة واحدة (2) لاعب فقط.

وأضافت الوزارة أن شروط البطولة تتضمن ضرورة الالتزام الكامل بجميع الإجراءات الاحترازية وتنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا، وأن تلتزم كل مديرية تعليمية بتوفير الكمامات والكحول اللازم لجميع أفراد الوفد المشارك طوال فترة تواجدهم بالبطولة، والالتزام بالزى الرياضى الموحد اللون لكل مديرية.