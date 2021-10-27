الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«سر مصر العظيم» ندوة بكلية العلوم جامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

عقد قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم جامعة عين شمس بالتعاون مع قسم الجيولوجيا ندوة بعنوان "سر مصر العظيم"، فى إطار الموسم الثقافى بالجامعة.

جاءت الندوة تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور محمد رجاء السطوحى عميد الكلية وبإشراف الدكتور أمانى سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحاضر في الندوة الدكتور عادل البسيوني الأستاذ المتفرغ بقسم الجيولوجيا، والذى ناقش عدة  محاور منها  كيفيه بناء هرم خوفو والنظريات التى طرحت حول كيفية بناء هذا الهرم العظيم الذى تم الانتهاء من بناءه سنة  2529  قبل الميلاد حيث يوجد فى مصر حوالى 100 هرم اخر كما ان هناك أهرامات عديدة  موجودة بدول كدول أمريكا اللاتينية والصين وليبيا والجزائر.

وقد بنيت أهرامات المصريين القدماء تقديساً لروح الالهة فبنى هرم خوفو تقديساً للأله "رع".

وأضاف البسيونى أن الهرم يعد عجيبة من عجائب الدنيا السبع فى العالم  القديم والحديث والباقية حتى الآن ويقع بمنطقة الجيزة في مصر والمسجلة  ضمن موقع اليونيسكو للتراث العالمي .

وتطرق إلى عملية بناء الهرم حيث تعد عملية معقدة لها علاقة وثيقة بعلوم عدة منها  الجيولوجيا والفلك والهندسة.

وعرض فيلم تسجيلى قصير عن الهرم وطرق بناءه، مشيراً فى ختام الندوة إلى أن العالم يتجه بأنظاره إلى الأهرامات التى مازالت تخفى العديد من أسرارها حتى وقتنا الحالى.

شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة دعاء الشمس كلية العلوم جامعة ابو أبحاث عين شمس الهرم جامعة عين شمس الأهرامات تناول مصر القديمة

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