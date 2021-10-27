الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

حبس المتهم بالتعدى على موظف وارتكاب أعمال بلطجة داخل مدرسة بقنا

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بنجع حمادي، حبس المتهم بالتعدي على موظف وارتكاب أعمال بلطجة وعنف وحيازة سلاح وذخيرة ، 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعي له التجديد في الميعاد القانوني.

وكشفت التحريات الأولية، في واقعة إشهار سلاح داخل مدرسة ابتدائية بنجع حمادي، أن مشاجرة نشبت بين تلميذ وزميل له، بسبب كسر "زمزمية" داخل المدرسة.

وأوضحت التحريات الأولية أنه تم التحفظ على شخص يدعى أحمد.م.ع، حاول دخول مدرسة العلم والإيمان، بحوزته سلاح  ناري، بسبب أن "زمزمية"  نجل شقيقته تم تهشيمها ، داخل المدرسة، في مشكلة يينه وبين آخر، فدخل خاله المدرسة،  بحوزته سلاح، ودخل في مشادات مع هيئة التدريس.

وكان معلمون بمدرسة العلم والايمان الابتدائية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بنجع حمادي، ضبطوا شخصا  دخل المدرسة بحوزته سلاح ناري.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا، من غرفة العمليات، بضبط أحد الأشخاص، بحوزته سلاح ناري، داخل مدرسة العلم والايمان الابتدائية بنجع حمادي.

وكشفت التحريات أن الشخص هو خال أحد التلاميذ في الصف الثاني الابتدائي بمدرسة العلم والايمان،  نشبت بين التلميذ وزملائه مشاجرة، دخل على إثرها خاله بسلاح ناري المدرسة،  مما أسفر عن نشوب مشادات بينه وبين المعلمين، وطلبوا الشرطة، وتم التحفظ على المتهم وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

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عدو الفساد

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