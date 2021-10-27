دراسة جديدة: الشاي الأخضر يزيد القدرات الدفاعية للخلايا على غرار التطعيمات

كشفت دراسة طبية جديدة، أجريت في " المعهد الفيدرالى للتكنولوجيا " في زيوخ بسويسرا، عن أن مضادات الأكسدة المتواجدة في الشاي الأخضر تزيد من القدرات الدفاعية للخلايا على غرار التطعيمات ولذا يُنظر إلى الشاي الأخضر على أنه صحي ويعزز حياة أطول ، ويفترض أنه بسبب ارتفاع مستوى مضادات الأكسدة فيه.

وتعد " الأكسدة "، عملية طبيعية وضرورية تحدث فى الجسم .. ومن ناحية أخرى ، يحدث الإجهاد التأكسدي عندما يكون هناك عدم توازن بين نشاط الجذور الحرة والنشاط المضاد للأكسدة ، ومن المعروف منذ فترة طويلة أن الشاى الأخضر له فوائد صحية ، على وجه الخصوص ، يحتوي الشاى الأخضر على مادة " الكاتيكين " ، التى تأتى فى صورة مدتين ( ECG ) و ( EGCG )، والتى عرف دورها المحتمل فى إطالة العمر ، فهاتان المادتان تنتميان إلى مجموعة مضادات الاكسدة " البوليفينول ".

وتعتبر مضادات الأكسدة ، أحد الأسلحة التى يكافح بواسطتها الجسم الإجهاد التأكسدي في الجسم الناجم عن الجذور الحرة العدوانية للأكسجين، وافترضت الأبحاث أن مواد " الكاتيكين " تعمل على تحييد هذه الجذور الحرة ، وبالتالي تمنع تلف الخلايا أو الحمض النووي.

في الدراسة الحالية، ألقى الفريق البحثي نظرة فاحصة على كيفية عمل مادة "الكاتيكين" على دودة الديدان الخيطية ( C. elegans) .. وقد توصلوا إلى نتيجة مختلفة ، تبدو متناقضة: فبدلاً من قمع الإجهاد التأكسدي ، فإن الكاتيكين في الشاي الأخضر قام بتعزيزه .. كما وجد الباحثون أن مضاد الأكسدة "البوليفينول" المتواجد فى الشاى الأخضر في البداية من الإجهاد التأكسدي على المدى القصير ، ولكن هذا له تأثير لاحق في زيادة القدرات الدفاعية للخلايا والكائن الحي .. نتيجة لذلك ، أدى تناول مادة " الكاتيكين" الموجود في الشاي الأخضر إلى إطالة العمر وزيادة اللياقة في الديدان الخيطية التي تم تغذيتها بها .. وهذا يعني أن "بوليفينول" الشاي الأخضر، أو بمضادات الاكسدة ، ليس في الواقع من مضادات الأكسدة ، ولكنه بالأحرى من المواد المؤكسدة التي تعمل على تحسين قدرة الكائن الحي على الدفاع عن نفسه ، على غرار التطعيم .

مع ذلك، فإن هذه الزيادة في القدرة الدفاعية لا تظهر من خلال الجهاز المناعي ، ولكن من خلال تنشيط الجينات التي تنتج إنزيمات معينة ، هذه الإنزيمات هي التي تعطل التأثير الضار للجذور الحرة في الديدان الخيطية.

لذلك، أوصي الباحثون بشرب الشاي الأخضر كل يوم ، لكنهم يعارضون تناول مستخلصات الشاي الأخضر أو مركزاته ، لأنها عند تركيز معين تصبح سامة .. وشددوا على أن الجرعات المرتفعة من مادة " الكاتيكين" تؤدى إلى موت الخلايا ، وهو ما يعد أمرا خطيرا بشكل خاص على الكبد .