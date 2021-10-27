الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ سوهاج يبحث موقف مشروعات «حياة كريمة»

طارق الفقي
طارق الفقي

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز السبعة المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، للوقوف على آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ مشروعات المبادرة بسوهاج، بحضور اللواء عصام الدين الليثي السكرتير العام للمحافظة، واللواء ضياء أبو العزم السكرتير العام المساعد، والدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والمهندس محمد عبدالعاطي مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري.

ناقش الاجتماع الموقف الحالي لقطع الأراضي المطلوبة لتنفيذ المشروعات المدرجة بخطة «حياة كريمة»، خاصة مشروعات إنشاء الوحدات الصحية، وفقا لنظام التأمين الصحي الشامل، تمهيدا لدخول المحافظة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وخلال اجتماعه برؤساء المراكز ناقش محافظ سوهاج عددا من الموضوعات التي تهم المواطن السوهاجي، موجها بضرورة الاهتمام بالحدائق العامة، والتشجير والمساحات الخضراء، خاصة على جانبي الطرق بمداخل ومخارج المدن، والتنسيق في هذا الشأن مع المتخصصين من أساتذة الجامعة ومستشاري المحافظة للتجميل والتشجير.

ووجه المحافظ بتشكيل لجنة من الري للمرور على جميع الجسور التي تقع بجانب الترع التي تم تبطينها والتأكد من ارتفاع منسوب التبطين بحد أدني 40 سم عن الطريق، مشددا على إزالة نواتج تطهير الترع والمصارف من على جوانب الطرق، خاصة الطرق السريعة، موجها رؤساء المراكز والمدن بالمرور المستمر على الطرق المتاخمة للترع التي تشهد أعمال تبطين وعدم السماح بتشوين أي مواد بناء على الطرق السريعة، ورفعها فورا، واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقاولين المخالفين لتلك التعليمات، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين.

كما تناول اجتماع المحافظ مع رؤساء المدن التأكيد على منع حرق المخلفات الزراعية، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين .

وعلى هامش الاجتماع قام محافظ سوهاج بتكريم عبد المنعم عبد القوي رئيس مركز ومدينة دار السلام، ومنحه شهادة تقدير نظرا لمجهوداته، وتميز مركز دار السلام في تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة"، وطالب المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية ببذل المزيد من الجهد خلال المرحلة المقبلة لتحقيق آمال وتطلعات المواطنين.

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