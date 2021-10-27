ضبط كيلو ونصف شابو بـ3 ملايين جنيه في طهطا

نجحت أجهزة وزارة الداخلية فى ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بسوهاج بحوزتهما كمية من مخدر الأيس تُقدر بنحو 3 ملايين جنيه، استمرارًا لجهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام)، بالاشتراك مع مديرية أمن سوهاج نشاط (شخصين- "لهما معلومات جنائية") تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصةً مخدر الأيس (الشابو) مُتخذان من دائرة قسم شرطة طهطا بسوهاج مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة مركز شرطة طهطا ، وضبط بحوزتهما (كمية لمخدر الأيس "الشابو" وزنت 1,500 كيلو جرام – 2 سلاح أبيض - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (3 ملايين جنيه تقريبًا)، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية.