خيوط الذهب.. منتجو الحرير يكشفون عن دور الدولة فى دعمهم

اتجاه تنموى جديد تتبناه الدولة المصرية وهو صناعة الحرير الطبيعى، وأطلقت من أجل ذلك مبادرة قومية لإحياء صناعته فى مصر، فى إطار «حياة كريمة»، ومن ضمن خطوات الحكومة فى هذا الإطار، افتتاح مشروع واحة إنتاج الحرير شمال مدينة الخارجة بالوادى الجديد.

ويتضمن مشروع واحة الحرير تصنيع واستخراج الحرير، من خلال وحدات لتربية دودة القز ووحدات استخلاص الخيوط مع ٣ صوب لزراعة التوت شمال مدينة الخارجة على مساحة فدانين، ويعمل المشروع بالطاقة الشمسية، وهو مقام على مساحة ١٨٠ فدانًا ويشمل الصوب الزراعية «توت وخضروات ونخيل» ومعامل إنتاج الحرير وتربية دودة القز.

وفى السطور التالية، يتحدث عدد من منتجى الحرير لـ«الدستور»، عن خططهم المستقبلية فى هذا الإطار، ورؤيتهم لتطوير هذا العمل، إلى جانب ما يحتاجونه من إمكانيات ومستلزمات وغيرها من التفاصيل.

أحمد شعراوى: زرعت غيطانًا من أشجار التوت.. وأدرس الماجستير لزيادة خبراتى

قال أحمد شعراوى، مدير إدارة شركة وادى الحرير للتنمية، الفرع المؤسسى لرابطة منتجى ومصنعى الحرير فى مصر، إن شركته تعمل منذ عام ٢٠٠٩ بهدف محاولة تحقيق الاكتفاء الذاتى فى مصر من هذا المنتج. وأضاف «شعراوى» أنه يعمل على توفير عناصر النجاح لشركته، وتوفير شجرة التوت التى سيتغذى عليها دود القز المنتج للحرير، قائلًا: «من المواصفات المطلوبة لهذه الشجرة، التقزم، للتسهيل على العمالة التى ستجمع أوراقها، كما يجب أن تكون على درجة عالية من الجودة؛ لكى لا تضر الدود، وبالتالى ينعكس ذلك على الإنتاج النهائى».

وذكر أنه بدأ وزملاؤه فى زراعة غيطان من أشجار التوت الهندى، التى تتصف بأنها متقزمة وذات جودة عالية، إضافة إلى أنه يمكن الاستفادة من أوراقها بعد ٣٠ يومًا من أول قطفة من ذات الفرع، وكذلك يمكن إنماء فرع آخر بعد ٧٠ يومًا بديلًا عن الذى اقتلع، كما أن ثمرتها هى الوحيدة، حسب وصفه، التى لا ترفع معدلات السكر فى الدم، وبالتالى تتعدد استخداماتها.

وتابع أنه واجهته بعد ذلك مرحلة بناء عنبر تربية دود القز، وهو المصدر الأساسى لإنتاج الحرير، موضحًا أن العنبر يحتاج إلى رطوبة بنسبة من ٨٠٪ إلى ٩٠٪، كما يحتاج إلى توافر أكسجين بنسبة عالية؛ لأن لدى دودة القز ٦ رئات، وكان لزامًا عليه توفير عنبر بمثل هذه المواصفات، دون إحداث أى خلل حتى ولو بسيط، وهو ما استطاع تحقيقه بالفعل بالاستعانة ببعض المهندسين المعماريين.

وقال إنه عمل على تزويد خبرته فى الجوانب العلمية لرفع جودة منتجه، وهو حاليًا يدرس ماجستير الزراعة العضوية بجامعة القاهرة، وهو برنامج تقدمه كلية الزراعة لأول مرة باللغة العربية للمصريين، واصفًا إياه بأنه من الخطوات المهمة التى اتخذتها الدولة فى هذا المجال، ويأتى فى إطار صقل خبرات المربى بالجانب العلمى، الذى ينعكس بالطبع على نجاح مشروعه.

وعن مساندة الدولة له ولزملائه فى مشروع إنتاج الحرير، قال: «آمنت الدولة حقًا بمشروعنا وقررت تقديم كل التسهيلات الممكنة لتحقيقه، ففى عام ٢٠١٨ أزالت الحكومة الجمارك بالكامل على بيض دود القز الذى نستخدمه من الخارج من أجل هذه الصناعة، كما أعفت المنتجين من الضرائب على المشروع بالكامل».

وتابع: «قدمت الدولة بعضًا من أراضيها فى خدمة منتجى الحرير دون الحصول منهم على حق الانتفاع، وعلى الرغم من ذلك ما زلنا فى مصر نحتاج إلى المزيد من الاهتمام بهذه الصناعة؛ لأنها تحقق منافع كثيرة للاقتصاد المصرى».

رجب عوض: لدى ١٧ نولًا للسجاد اليدوى.. ووفرت عملًا لـ150 شابًا وفتاة

رجب ربيع عوض، ابن قرية «نجع عون» التابعة لمركز كفرالدوار فى البحيرة، الذى لاحظ انحدارًا كبيرًا فى صناعة السجاد، تلك المهنة التى يعمل بها منذ سنوات طويلة، فبدأ فى البحث عن الأسباب الكامنة وراء ذلك.

وجد «عوض» أن قلة توافر خام الحرير اللازم لصناعة السجاد وارتفاع أسعاره تبعًا لذلك هو السبب الرئيسى لهذا الانحدار، ما دفعه ليسأل نفسه لماذا لا يعمل هو على إنتاج هذا الحرير بجميع مراحله، بداية من تربية دود القز؟

بدأ ابن «نجع عون» فى تنفيذ الفكرة بالفعل، وذلك بشراء «علب دود القز» من مركز البحوث الزراعية، ووفقًا لما قاله لـ«الدستور»، تحتوى كل علبة على ١٥ ألف دودة، يعيش منها فى الغالب ١٤ ألفًا، ولا يتعدى ثمنها ٤٥٠ جنيهًا، ما يعكس قلة تكلفة المشروع، على الرغم من أن الحرير يُباع بسعر باهظ يتراوح بين ٤ و٦ آلاف جنيه للمتر الواحد.

وتمثلت الخطوة التالية فى توفير حضانة مناسبة لكمية «دود القز» التى اشتراها، مشيرًا إلى أنها عبارة عن «بيضة» تصبح «شرنقة» من اليوم الـ٣٠ إلى ٣٥ من الفقس، وفى هذه المرحلة يُنتج قرابة ٩٠٠ متر من الخيط.

وشدد «عوض» على أن المشروع كان «فاتحة خير علينا كلنا»، بعد أن تحوّل إلى أول مزرعة فى محافظة البحيرة تنتج تلك الكمية الكبيرة من الحرير، ما فتح باب رزق لعدد كبير من العمالة، سواء فتيانًا أو بناتًا أو أطفالًا، وتحديدًا ١١٥ فتاة و٣٦ شابًا كعمالة دائمة، بجانب عمالة مؤقتة خلال موسم جمع ورق التوت.

وأضاف: «حققت حلمى فى إنتاج الحرير ثم تصنيع السجاد منه، فإلى جانب امتلاكى مزارع التوت اللازمة لتربية دود القز المنتج للحرير، لدى ١٧ نولًا لتصنيع السجاد اليدوى، الذى أعرضه فى أرقى المعارض، كما أن العديد من المؤسسات الخيرية التابعة للدولة تشترى منى إنتاجى من الحرير لتصنيعه فى مصانعها، على يد السيدات الأرامل والأيتام».

سامح أحمد: الحكومة منحتنا 200 فدان لتنفيذ مشروع متكامل الإنتاج

إلى جانب عمله الرئيسى، قرر المحاسب سامح أحمد البحث عن عمل إضافى أو مشروع لزيادة دخله، وبدأ التفكير فى دراسة عدد من المشروعات للاختيار من بينها، ثم وقع اختياره على مشروع إنتاج الحرير الطبيعى عبر دود القز، بعدما تذكر دروسًا عن ذلك فى مدرسته وتجارب غير مكتملة فى طفولته.

عبر الإنترنت، بدأ «سامح» جمع المعلومات عن مشروع إنتاج الحرير الطبيعى لدراسته، لكن عدم دقة المعلومات دفعته للتوجه إلى قسم بحوث الحرير بمركز البحوث الزراعية لطلب مزيد من المعلومات، التى تساعده على دراسة جدوى المشروع وإمكانية تنفيذه.

عن طريق معلومات مركز البحوث، أدرك «سامح» أن الموعد المناسب لشراء بيض دود القز هو فى شهر أكتوبر من كل عام، لذا قرر التجربة وبدء المشروع، لكن قلة خبرته جعلته لا يحقق النجاح عامين متاليين، لكنه اكتسب المزيد من الخبرات.

فى العام الثالث لبدء مشروعه، انخرط «سامح» فى جمع أوراق أشجار التوت من الشوارع لاستخدامها فى تربية دود القز، الأمر الذى بدا غريبًا على أنظار من يرونه فى الشارع. فى عام ٢٠٠٩، أنشأ «سامح» مع مجموعة من منتجى الحرير ومربى دود القز ما يعرف برابطة منتجى الحرير، لتبادل الخبرات فيما بينهم، ما ساعده على تحويل تجربته إلى مشروع منتج استمر العمل عليه لعدة سنوات. فى عام ٢٠١٥، قرر «سامح» وبعض زملائه إنشاء مشروع متكامل لإنتاج الحرير الطبيعى، وهو عبارة عن مزرعة يجرى فيها استغلال أوراق أشجار التوت فى تربية دود القز، مع بيع التوت، واستغلال فروعه المجففة فى تربية فطر عيش الغراب، بالإضافة إلى بدء بعض الزراعات التكميلية على الأرض المخصصة للمشروع، ومن بينها زراعة الثوم وبعض النباتات الأخرى.

وعن الدعم الذى تلقاه المشروع من الدولة، أوضح «سامح» أن تجربته فى تنفيذ مشروعه لإنتاج الحرير الطبيعى أثبتت حرص الدولة على الاستفادة من حماس الشباب، ورغبتها فى تنمية هذه الصناعة. وقال: «دعتنى وزارة الصناعة، مع فريق العمل بالمزرعة، وعدد من خبراء إنتاج الحرير، للبحث فى أسباب قلة إنتاجية الحرير الطبيعى فى مصر، خاصة أن السوق تحتاج إلى ٣٥٠ طنًا، بينما لا يتعدى صافى الإنتاج ١.٥ طن فقط، الأمر الذى يكشف عن مدى ضعف الإنتاج مقارنة بحجم الطلب».

وأكد «سامح» أن مشروعه وزملائه لاقى ترحيبًا كبيرًا من وزارة الصناعة، وحصل على موافقة منها ومن رئاسة الوزراء، مع دعم كبير وتسهيلات للعاملين فى هذا المجال.

وأضاف: «توالت التسهيلات التى قدمتها الدولة لكل منتجى الحرير الطبيعى، ففى عام ٢٠١٨ تم إعفاء بيض دود القز من الجمارك، كخطوة لزيادة الكميات المعروضة منه داخل البلاد، بهدف إنتاج كميات أكبر منه، كما تم العمل على تحسين سلالات دود القز المحلية بهدف الاستغناء عن الاستيراد مستقبلًا، كما أعفت الدولة مشاريع إنتاج الحرير الطبيعى من ضريبة المبيعات والقيمة المضافة، فى إطار خطتها لتنمية هذه الصناعة». وأشار إلى أنه، وفى إطار هذه التسهيلات، أنشأ مع زملائه شركة «وادى الحرير للتنمية»، التى تخصصت فى إنتاج الحرير الطبيعى بشكل كامل، مع بدء العديد من التجارب الهادفة لتطوير ماكينات حلّ الحرير، آملين أن يأتى اليوم الذى يحل فيه المكن المصرى محل نظيره المستورد.

مفاجأته الكبرى، كما يوضح، كانت حينما منحت الدولة شركتهم ٢٠٠ فدان فى محافظة الوادى الجديد لتنفيذ المشروع، كما قبلت مقترحهم بتنفيذ مدينة الحرير المصرية، التى يجرى العمل على تنفيذها حاليًا.

واستطرد: «مصر يمكنها الانطلاق إلى عالم تصدير الحرير بسهولة وتحقيق تنمية تعود عليها وعلى مواطنيها بالنفع بشكل كبير، وذلك مع اتباع الأساليب السليمة للتربية والاهتمام الجيد بهذه الصناعة». وأكمل: «فوائد مشروع إنتاج الحرير الطبيعى كبيرة ومتعددة، فهو مشروع صديق للبيئة، تجرى من خلاله زراعة آلاف الأشجار، ويسهم فى تقليل هجرة أهل الريف إلى المدن، لكونه يوفر فرص عمل مغرية، كما يسهم فى الحد من الهجرة الشرعية، خاصة بعدما يدرك الشباب أن هناك فرص عمل بمصر تغنى عن السفر والغربة».

عبداللطيف محمد: استغربت الفكرة فى البداية وقلت: «إزاى أربى دود»!

عبداللطيف محمد هو أحد تلاميذ رجب ربيع عوض فى العمل بمجال إنتاج الحرير من دود القز، الذى بدأه فى ٢٠١٤، وقت أن عرض عليه «الحاج رجب» العمل معًا فى هذا المجال. وقال «محمد»: «وقتها كنت مستغربًا الفكرة.. إزاى هربى دود؟ لكن تجرأت وقلت أجرب»، مشيرًا إلى أنه فى «أول دورة أحضرها، الشيخ رجب عوض أحضر لى علبة من مركز البحوث الزراعية تزن ١٢جرامًا وتحتوى على ١٨ ألف بيضة دود القز».

وأضاف: «هذه الدورة الأولى فشلت، وكانت الدورة الوحيدة التى أفشل فيها، ثم تكررت تجاربى، وكلها كانت ناجحة ولله الحمد»، لافتًا إلى أن مركز البحوث الزراعية يوفر للمربين إرشادات لتربية دود القز، وكتيبات شرح تساعد كل مربٍ على معرفة أسس هذه التربية، كما أن التجربة ذاتها هى خير معلم.

وكشف عن أن كثيرًا من الناس سخروا منه عندما بدأ عمله فى هذا المشروع، لافتًا إلى أنه وقتها كان يركب مركبًا صغيرًا يعبر به الشاطئ المقابل فى قريته، ممسكًا بعصا من أجل تجميع أوراق التوت البلدى، لكن فى المقابل كان هناك من يشجعه على استكمال حلمه.

وبيَّن أنه «مع التجربة والخبرة وجدت أن علبة الدود تأكل ٤٠٠ كيلو ورق توت، وعلبة البيض الواحدة تنتج من ١٠ إلى ١٢ من الصفائح، وكل ٤ صفائح تعطى كيلو خيط صافيًا، وكيلو الخيط يعطى مترًا للسجاد اليدوى و١٦مترًا للقماش». وواصل: «خروج شرنقة دود القز يستغرق ٣٥ يومًا، وهى تتناول طعامها ٤ مرات فى اليوم، وتصوم كذلك ٤ مرات تتوقف فيها عن الطعام والحركة، وخلال هذه الفترة نرش مادة الجير للتطهير»، مبينًا أن بيض دود القز يحتاج للتحصين لمدة ٤ أيام، وحين يفقس يوضع على براعم التوت للتغذية.

وعدّد «عبداللطيف» مزايا زراعة أشجار التوت، مناشدًا الجميع بزراعتها والاستفادة منها؛ لتصبح مصر من أبرز الدول المنتجة للحرير كما كانت.

أسامة غازى: يُستخدم فى علاج الجسم وليس الزينة فقط.. والصين أكبر الدول إنتاجًا وتصديرًا وتراجعها يمنحنا الفرصة للريادة

قال الدكتور أسامة محمد غازى، رئيس قسم بحوث الحرير سابقًا بمعهد بحوث وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية، إن الصين تعد أكبر الدول فى معدلات الإنتاجية والتصدير فى العالم، مؤكدًا أنها تراجعت فى السنوات الأخيرة بسبب توجهها للاستخدام المحلى نتيجة ارتفاع المستوى الاقتصادى هناك.

وأشار «غازى» إلى أنه من الممكن أن تستغل مصر تراجع الصين لتحقيق التنمية فى هذه الصناعة، خاصة أن طقسها مناسب تمامًا لزراعة أشجار التوت وتربية دود القز.

وأوضح أن مشروع إنتاج الحرير يعد من المشروعات قليلة التكلفة عظيمة الإنتاج، مضيفًا: «على الرغم من أنه وكما هو معروف يعد منتجًا باهظ الثمن، فإن تكلفة إنتاجه لا تقارن على الإطلاق بالنسبة للأرباح التى يمكن أن تجنى من ورائه؛ لذا يجب التعامل مع مشروع إنتاج الحرير من قبل الجميع على أنه مشروع قومى وتتضافر الجهود من أجل تنميته وازدهاره». وأشار إلى أن «الحرير» ليس مادة لتصنيع ملابس راقية، بل هو مادة لتصنيع ملابس صحية ومعالجة للجسم، وله تأثير مباشر على نعومة البشرة ونضارتها.

وعدّد «أسامة» أيضًا فوائد إنتاج الحرير، التى ذكر من بينها استخدامه كذلك فى العلاج، حيث إن دودة القز تدخل فى تصنيع العديد من الأدوية المهمة حين تكون فى طور الشرنقة.

ونصح بالتوسع فى تنمية هذه الصناعة المهمة، مشيدًا باهتمام الدولة، وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكذلك وزارة الزراعة برعاية الوزير السيد القصير ومحافظة الوادى الجديد، الذين انتبهوا لهذه الثروة الصناعية.

وأضاف: زرعت محافظة الوادى الجديد ٣ ملايين شجرة توت لإحياء هذه الصناعة فى إطار مبادرة «حياة كريمة»، الأمر الذى يمكنه أن يجعل مصر من أهم الدول المنتجة للحرير، بل المصدرة كذلك له، سواء لدول الخليج التى تستخدمه بكثرة أو إلى الدول الأوروبية، ولكن ما زال الأمر يحتاج إلى تقديم المزيد من الدعم، وكذا الوعى للشباب والمستثمرين بمزايا العمل فى تصنيع هذا المنتج الفاخر.

وأشار تقرير لمركز البحوث الزراعية إلى إعداد برامج تنفيذية لتنمية صناعة الحرير الطبيعى فى مصر، كإحدى آليات التنمية الزراعية المستدامة، وذلك من خلال التوسع فى إنشاء مشاتل وحقول التوت، وتربية ديدان الحرير «دودة القز» وسلالاتها، واستخدام طرق التفقيس الصناعى لتربية ديدان الحرير وإنتاج الحرير الخام.

وأوضح التقرير أن تنمية صناعة الحرير فى مصر تفتح المجال لتوفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى دورها فى تدوير مخلفات ديدان الحرير وإحياء القرى المتخصصة فى صناعة الحرير، فضلًا عن إحياء المشاريع الشبابية لإنتاج الحرير، ومحور احتياجات السوق المحلية من الحرير والقيمة المضافة لصناعة الحرير الطبيعى.