الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

الأحد.. «النواب» يناقش تعديلات قوانين العقوبات ومكافحة الإرهاب وحماية المنشآت

مجلس النواب
مجلس النواب

يواصل مجلس النواب جلساته العامة، الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب. 

ويناقش المجلس في جلسته يوم الأحد المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وكذلك مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.

وكذلك يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.

كما يواصل المجلس استمرار نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والإسكان والمرافق العامة والتعمير عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي اللجنة المشتركة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لجنة الدفاع والأمن القومي قانون مكافحة الإرهاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

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