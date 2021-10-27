رئيس جامعة طنطا يفتتح مبنى الدراسات العليا الجديد بكلية الحقوق

افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم المبنى الجديد للدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة طنطا فى حضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد ابراهيم القائم بعمل عميد كلية الحقوق.

وقام رئيس الجامعة بجولة داخل المبنى الجديد تفقد خلالها القاعات الدراسية ومدرجات المبنى الجديد موضحاً أنه قد تم تجهيز المبنى وفقًا لأحدث النظم التعليمية، بما في ذلك السبورات التفاعلية، والاهتمام بالمسارات الحركية لدخول وخروج ذوى الهمم، وكذلك الأماكن المخصصة لهم داخل المدرجات.

جامعة طنطا

أكد الدكتور كمال عكاشة أن المبنى الجديد يقدم الخدمات التعليمية لطلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق وتم دعم البنية التكنولوجية بالمبنى لتقديم كافة الخدمات الطلابية رقميا، مشيراً إلى أن المبنى يتكون من ٧ طوابق ويضم ١٢ قاعة للتدريس مجهزة بأحدث الاجهزة والوسائل التعليمية ومعملين للحاسب الآلى.

جامعة طنطا

كما كرم الدكتور محمود ذكى، الدكتور عبدالنبى قابيل بعد حصوله على المركز الأول محليًا على مستوى الجامعات المصرية فى جميع التخصصات والـ 22 عالميًا فى مجال الطاقة بقائمة أفضل 2% من علماء العالم على مستوى لعام 2021، طبقاً لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية والذى أعلنته مؤخرا دار النشر الدولية السيفير.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الجامعة، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانونى للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

أكد الدكتور محمود ذكى، أن جامعة طنطا تمتلك الكثير من الأساتذة والباحثين المتميزين عربيا ودوليا، موجهًا التهنئة للدكتور عبدالنبى قابيل .. الأعلى فى النشر الدولى بجامعة طنطا، حيث بلغ مجموع أبحاثه المنشورة فى كبرى المجلات العالمية أكثر من 450 بحثًا دوليا في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه، كما وصلت عدد الاستشهادات المرجعية لبحوثه أكثر من 10 آلاف فى قاعدة البيانات الدولية Scoups .