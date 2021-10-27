الأربعاء 27 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة طنطا يفتتح مبنى الدراسات العليا الجديد بكلية الحقوق

جامعة طنطا
جامعة طنطا

افتتح الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، اليوم المبنى الجديد للدراسات العليا بكلية الحقوق بجامعة طنطا فى حضور الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والدكتور حمدى شعبان القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور محمد ابراهيم القائم بعمل عميد كلية الحقوق.

وقام رئيس الجامعة بجولة داخل المبنى الجديد تفقد خلالها القاعات الدراسية ومدرجات المبنى الجديد  موضحاً أنه قد تم تجهيز المبنى وفقًا لأحدث النظم التعليمية، بما في ذلك السبورات التفاعلية، والاهتمام بالمسارات الحركية لدخول وخروج ذوى الهمم، وكذلك الأماكن المخصصة لهم داخل المدرجات.

2224dc30872-f388-45b7-85d5-77fa5ab541b7
جامعة طنطا

أكد الدكتور كمال عكاشة أن المبنى الجديد  يقدم الخدمات التعليمية لطلاب الدراسات العليا بكلية الحقوق وتم دعم البنية التكنولوجية بالمبنى لتقديم كافة الخدمات الطلابية رقميا، مشيراً إلى أن المبنى يتكون من ٧ طوابق ويضم ١٢ قاعة للتدريس مجهزة بأحدث الاجهزة والوسائل التعليمية ومعملين للحاسب الآلى.

222e4e95b52-2514-458d-bb6e-8a00345d5c5b
جامعة طنطا

كما كرم  الدكتور محمود ذكى، الدكتور عبدالنبى قابيل بعد حصوله على المركز الأول محليًا على مستوى الجامعات المصرية فى جميع التخصصات والـ 22 عالميًا فى مجال الطاقة بقائمة أفضل 2% من علماء العالم على مستوى لعام 2021، طبقاً لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية والذى أعلنته مؤخرا دار النشر الدولية السيفير.

جاء ذلك خلال اجتماع  مجلس الجامعة، بحضور الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، والمستشار خيرى عمارة المستشار القانونى للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

أكد الدكتور محمود ذكى، أن جامعة طنطا تمتلك الكثير من الأساتذة والباحثين المتميزين عربيا ودوليا، موجهًا التهنئة للدكتور عبدالنبى قابيل .. الأعلى فى النشر الدولى بجامعة طنطا، حيث بلغ مجموع أبحاثه المنشورة فى كبرى المجلات العالمية أكثر من 450 بحثًا دوليا في مجال الطاقة الشمسية وتحلية المياه، كما وصلت عدد الاستشهادات المرجعية لبحوثه أكثر من 10 آلاف فى قاعدة البيانات الدولية Scoups .

رئيس جامعة طنطا يفتتح مبنى الدراسات العليا الجديد بكلية الحقوق كلية الحقوق دراسات العليا والبحوث البنية التكنولوجية نائب رئيس الجامعة الخدمات التعليمية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا محمود ذكى رئيس جامعة طنطا خدمات التعليم

رئيس التحرير

وائل لطفي

عدو الفساد

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تشكيل الأهلى الرسمي أمام الإسماعيلى

موعد وأماكن سقوط الأمطار على جميع محافظات مصر

«استنكار واحتجاج وتبرير».. تفاصيل أزمة وزير الإعلام اللبنانى جورج قرداحى

ترأس أول قيادة موحدة لمكافحة الإرهاب.. أبرز المعلومات عن الفريق أسامة عسكر رئيس الأركان الجديد

وائل لطفي يحاور فيلسوف السينما داود عبدالسيد: الواقعية التى قدمها جيلنا مزيفة

تعطل تقنية الفيديو قبل مباراة الأهلى والإسماعيلى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. القس صفوت البياضى

العنف داء يقضى على الأخضر واليابس

مدحت بشاى

الخطاب الحضارى والتنمية السياسية

خالد عكاشة

الهجوم السيبرانى الجديد على إيران.. مَن وراءه وماذا أصاب؟!

أميرة ملش

أميرة ملش تكتب: مصر بلا طوارئ

د.محمد شادي

فيسبوك.. ترامب والهند

ماجد حبته

رئيس رومانيا فى القاهرة

إبراهيم داود

82 دقيقة مع الكفيف الفنلندى

حسام علوان

قراءة جديدة فى صحف قديمة نادرة: دراما التاريخ والبشر

صور

الزمالك يفوز على إنبي بثنائية نظيفة في بداية الدوري المصري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

دخول الجماهير مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري

محطة تل أبيب

المزيد

الأحزاب اليهودية بالكنيست تسقط مشروع قانون لتخليد ذكرى مجزرة كفر قاسم

مؤسسة دولية تدين قرار الاحتلال تصنيف 6 مؤسسات حقوقية فلسطينية «إرهابية»

أزمة «مستوطنات الضفة».. خلاف جديد يُعقد العلاقات بين إسرائيل وأمريكا