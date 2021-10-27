الأربعاء 27 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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الكرازة

«المارونية» في احتفالات الأربعاء: نسينا كلام الله واستولت علينا الحماقة

المطران الأنبا جورج
المطران الأنبا جورج شيحان

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر، برئاسة المطران الأنبا جورج شيحان، بحلول الأربعاء من الأسبوع السادس بعد عيد الصليب.

وتكتفي الكنيسة خلال احتفالات اليوم، بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية مثل رسالة القدّيس بولس إلى أهل قورنتس، وإنجيل القدّيس متّى، بينما تُتقبس العظة الاحتفالية من كتاب الهتافات، للقدّيسة تيريزيا الآبِليّة التي عاشت في الفترة (1515 - 1582)، وهي راهبة كرمليّة.

تقول: "ربّي وإلهي، إنّ كلمتك هي كلمة الحياة، حيث يجد البشر ما يرغبون فيه، شرط أن يقبلوا البحث عنها. ولكن أين العجب يا إلهي، إن نسينا كلامك وقد استولت علينا الحماقة والفتور بسبب أعمالنا السيّئة؟ يا إلهي، يا خالق كلّ شيء، كيف ستكون هذه الخليقة يا ربّ، إن أردتَ خلق المزيد؟ أنت كليّ القدرة، وأعمالك لا يدركها عقل. يا ربّ، اجعل كلامك لا يغيب أبدًا عن تفكيري.

وتضيف: "أنت قلت: "تَعالَوا إِليَّ جَميعًا أَيُّها المُرهَقونَ المُثقَلون، وأَنا أُريحُكم". ماذا نريد بعد، يا ربّ؟ ماذا نطلب؟ عمّ نبحث؟ لماذا يضلّ الناس في هذا العالم طريقهم، إلاّ لأنّهم يسعون وراء السعادة؟ يا إلهي، يا له من عمى مطبق! نحن نبحث عنها، عن تلك السعادة، حيث يستحيل إيجادها.

وتكمل: "أيّها الخالق، ترأّف بخلائقك. أنظر إلينا، نحن لا نفهم أنفسنا ولا نعرف ماذا نريد ولا نجد ما نطلبه. أعطِنا النور، يا ربّ. أترى، نحن بحاجة إليه أكثر من الأعمى. هو كان يريد أن يرى النور ولم يقدر، والآن نحن نرفض أن نرى يا ربّ. هل من مرض عضال أكثر؟ هنا ستظهر قوّتك يا إلهي، وهنا ستلمع رحمتك... أرجوك أن تحبّ أولئك الذين لا يحبّونك، وأن تفتح الباب للذين لا يقرعونه، وأن تعطي الصحّة للذين يستمتعون بالمرض... أنت قلت، يا معلّمي، إنّك جئت تدعو الخاطئين؛ وها هم، يا ربّ! وأنت يا إلهي، انسَ عمانا وانظر فقط إلى الدم الذي أراقه ابنك من أجلنا. فلتُشرق رحمتك وسط هذا الشقاء؛ تذكّر يا ربّ، أنّنا خليقتك، واحفظنا بطيبتك وبرحمتك.

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