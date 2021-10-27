متطوعو «بالهنا والشفا»: المواد الغذائية وصلت لكل الأسر الأكثر احتياجًا

تواصل حملة «بالهنا والشفا» رحلاتها إلى مختلف محافظات الجمهورية، من أجل الوصول إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وإمداد أفرادها بالمواد الغذائية والملابس، فى إطار السعى لتحقيق العدالة الاجتماعية على نطاق أوسع فى المجتمع.

«الدستور» تحاور فى السطور التالية مستفيدين من المبادرة، ومتطوعين لتنفيذها بجميع أنحاء الجمهورية، لنتعرف عن قرب على تفاصيل إيصال هذه المساعدات إلى المواطنين.

ربيع: توزيع ٣ آلاف كرتونة لأهل مطروح

تطوع ربيع عبدالكريم بالمشاركة فى تنفيذ مبادرة «بالهنا والشفا» داخل مدينة سيدى برانى فى محافظة مطروح، بسبب إيمانه بأهمية المبادرة فى مساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، وإمدادهم بالمواد الغذائية اللازمة لهم.

وقال «عبدالكريم» إن المبادرة وصلت إلى سيدى برانى منذ ٣ أشهر، فكان أول أهالى المنطقة مشاركة فى تنظيمها وتوزيع ما تتضمنه من مساعدات على المستحقين، خاصة فى المناطق الصحراوية البعيدة التى تمتلئ بالأسر الأكثر احتياجًا. وأضاف: «حرص مسئولو المبادرة على وصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا داخل القرى المستهدفة، وهنا جاء دورى فى تحديد الأسماء المستحقة، خاصة أننى من أهل المنطقة وأعرف الأهالى وأكثرهم احتياجًا للمساعدة». وواصل: «تطوعت بشكل شخصى وبرغبة كاملة منى، لأن مسئولى المبادرة عندما جاءوا إلى المنطقة احتاجوا أفرادًا من أهلها لمشاركتهم فى التوزيع، لأنهم لا يعرفون حالة كل أسرة هنا ومدى احتياجها المواد الغذائية، لذا كنت معهم خطوة بخطوة أرشدهم منذ وصلوا حتى الانتهاء من التوزيع على كل الأسر التى تحتاج مساعدات».

وكشف عن توزيع ١٥٠٠ كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، حتى الآن، فى المرة الأولى التى جاءت فيها المبادرة، ثم ١٥٠٠ كرتونة أخرى فى المرة الثانية، بإجمالى ٣ آلاف أسرة مستفيدة، متابعًا: «كل الأسر من الأكثر احتياجًا تسلمت المساعدات، بحكم إنى عايش هناك وعارف كل الأهالى».

«راجح»:أصبح لأبناء أرض الفيروز نصيب كبير

شارك «حسن راجح» ابن سيناء فى مبادرة «بالهنا والشفا»، ولم يكتفِ بتقديم الدعم المادى فقط وتطوع للمساعدة فى توزيع المواد الغذائية على المستحقين بمدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء. وقال راجح: «حبيت أشارك بالمال والمجهود لكى أنال الثواب كاملًا، وفرحت بوصول سيارات المبادرة الضخمة وهى محملة بكل احتياجات الأسر الفقيرة، نظرًا لأن سيناء كانت منطقة معزولة فى الفترات السابقة». وارتدى السترة الصفراء مثل باقى المتطوعين المشاركين فى تنظيم المبادرة، وأنتظر وصول السيارات وبدأ العمل مبكرًا وشاركت فى تنظيم وقوف الأسر فى أماكنها المخصصة للانتظار، حتى تنال كل أسرة نصيبها المستحق من كل المواد الغذائية.

وأعرب «راجح»، عن سعادته بالاهتمام الكبير بمحافظتى شمال وجنوب سيناء فى السنوات الأخيرة، قائلًا: «المبادرات لم تكن تصل إلينا فى السابق بسبب المسافة البعيدة، والآن أصبح لنا نصيب كبير فى التطوير، سواء فى الطرق أو غيرها من المشروعات الكبيرة، كما أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالأسر الفقيرة فى قرى سيناء». وأضاف: «أتمنى استمرار المبادرات فى الوصول إلى سيناء والدولة تضع خطة لتطوير المراكز الصحية بالقرى الفقيرة وأيضًا مكاتب البريد والسينمات حتى تكتمل منظومة التطوير وتنال سيناء حظها من التطوير».

عبدالمعطى: فرق المبادرة زارتنا مرتين وستأتى باستمرار

قال عبدالمعطى الشربينى، أحد أهالى مركز برانى بمحافظة مطروح، المستفيدين من مبادرة «بالهنا والشفا»، إن فرق المبادرة زارت قريته مرتين، كانت أولاهما منذ ٣ أشهر، ووزعت المواد الغذائية على الأسر المحتاجة، خاصة الأسر التى ليست لها بطاقات تموينية.

وأضاف: «المبادرة جت عندنا مرتين، ولسه هتيجى تانى، ووزعوا الأكل على الأسر الأكثر احتياجًا فى الأول، وهايكملوا باقى الأسر اللى محتاجة فى باقى القرى، قريب».

وتابع: «استلمنا مواد غذائية، كرتونة فيها زيت وسكر وأرز وبقوليات ودقيق وكل التموين اللى ممكن يحتاجه البيت، وكمان فيه لحوم وفراخ وعصائر، كل أسرة بتاخد كرتونة وبتوصل لحد باب البيت بشكل مجانى، بدون ما ندفع أى مصاريف، والحاجة نضيفة جدًا».

واستطرد: «جايلنا الحاجة مجانى وبنشكر الرئيس السيسى، لأنها كلها حاجات نضيفة، وفيه كشوفات بأسماء الناس، يعنى عملية التنظيم والتوزيع عادلة، وبنتمنى إن المبادرة تستمر وتفضل شغالة».